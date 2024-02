Se filtró un video de Peso Pluma en un estado deplorable antes de engañar a Nicki Nicole con otra mujer

"Mirá esta muñeca", exclama Peso Pluma, mirando a cámara y mostrando que tiene dos relojes en la muñeca. "¿Soy rico o no soy rico?", le pregunta, desafiante, a quien lo está filmando.

En otra toma, el artista está en la cabina del DJ, arengando al público y moviéndose al ritmo de la música, pero luego aparece solo en la pista, bailando con movimientos lentos y mirando para todos lados, como buscando a alguien.

Embed

Nicki Nicole confirmó su separación de Peso Pluma por un doloroso motivo

El pasado martes, luego de varios rumores, Nicki Nicole confirmó su separación de Peso Pluma y publicó un firme comunicado en sus historias de Instagram para sus fanáticos.

La cantante, por primera vez, reveló que su vínculo con el mexicano llegó a su final por su infidelidad: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".

Por último, Nicki reveló que se enteró del engaño de su ahora exnovio a través del video que recorrió las redes sociales: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar".