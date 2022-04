Las revelaciones de Antonella sobre la intimidad con Leo Alturria

“Con Alturria hubo mucha piel. Un poco extraño hablar con él. Mucho contacto, mucho mensaje. De repente se cortó. Lo borré de Instagram. No me interesa. No quita que el día de mañana me junte a hablar. Yo hubiese seguido con él”, reconoció Antonella en charla radial con Ulises Jaitt en El show del regreso (Radio Ensamble).

Leo Alturria y Lizzy Tagliani.jpg

Al momento de definir si se arrepiente de haber estado con Alturria, Antonella explicó: “No me arrepentí, disfrutábamos mucho. Es un divino, es divertido, muy cariñoso. (…) Es muy atento, caballero, meloso. Tiene muchas cosas buenas, es buena persona, pero se manejó mal”.

Y amplió: “Él, cómo compañero, sirve mucho tenerlo como amigo, es bueno, te escucha, te pone la oreja”. Luego, la morocha se animó a dar detalles del sexo con Alturria, y reconoció que "iban variando" de posiciones y hasta lo calificó: “Un 9 en el sexo le damos a Leo Alturria, es muy cariñoso. No se merece el 10”.

Hasta habló del récord sexual con él: “De día, varias horas, desde el mediodía hasta la nochecita. Compartíamos películas, era romántico. Me gustaba mucho en la previa Leo Alturria, así en todo”.

Sobre el final, Antonella reconoció que “lo que más la calentaba de Leo” era “su forma de ser” y que era “muy prolijito” en su depilación. Aunque reconoció: “No si me usó para pasar el rato, yo iba el sábado y me volvía el martes. Me siento desilusionada. Hice modificaciones en mi trabajo para verlo, me cubrían”.

leo alturria 2.jpg

Quién es Antonella, la nueva conquista de Leo Alturria tras separarse de Lizy Tagliani

Hace unos días apareció el nombre de Antonella en los medios, una joven que dice ser la nueva novia de Leo Alturria, el ex de Lizy Tagliani. La joven dio una entrevista a Intrusos, América, y sorprendió con su desafiante postura frente a la humorista.

Antonella tiene 30 años y es oriunda de Luján. Trabaja en una farmacia y, en las últimas horas, subió muchas fotos donde se la puede ver junto a Alturria con quien dijo que se está conociendo hace tres meses.

“Empezamos a hablar por Instagram. Él es muy buena onda, es lo más. Él vino para acá, hemos salido. Yo suelo ir para allá”, señaló. La mujer tomó una desafiante actitud respecto a Lizy Tagliani: “Hay despecho por parte de ella”, dijo en la entrevista.

“Creo que no es nada de todo lo que dice ella. Yo no sé bien cómo es la interna. Él algo me contó, pero no creo que sea así, como dice ella. Para mí, que hay un poquito de despecho por ahí o algo”, indicó sobre si Alturria era manipulador.

“Ella lo quiere, y por eso subió un video diciendo que es el amor de su vida y la verdad es que me da un poco de pena. Yo la re entiendo como mujer”,sentenció Antonella.