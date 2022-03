Quién es Antonella, la desafiante nueva novia de Leo Alturria

La mujer tomó una desafiante actitud respecto a Lizy Tagliani: “Hay despecho por parte de ella”, dijo en la entrevista.

“Creo que no es nada de todo lo que dice ella. Yo no sé bien cómo es la interna. Él algo me contó, pero no creo que sea así, como dice ella. Para mí, que hay un poquito de despecho por ahí o algo”, indicó sobre si Alturria era manipulador.

“Ella lo quiere, y por eso subió un video diciendo que es el amor de su vida y la verdad es que me da un poco de pena. Yo la re entiendo como mujer”, remarcó Antonella.

A partir de esto, trascendió un audio de Lizy Tagliani muy angustiada en el que rompió en llanto.

El desgarrador audio de Lizy Tagliani tras enterarse del nuevo amor de Leo Alturria

Lizy Tagliani está viviendo horas de mucha angustia. La humorista quebró en llanto después de enterarse que su ex, Leo Alturria, empezó a salir con otra mujer.

Este lunes en Intrusos contaron que Leo estaría saliendo con Antonella, una joven que vive en Luján y es empleada en una farmacia.

En el ciclo de América TV revelaron también que él habría estado saliendo con esa mujer e intentando recomponer el vínculo con Lizy, al mismo tiempo. "Leo está jugando a dos puntas. Estaba conociendo a esta chica, pero también me consta que estaba volviendo con Lizy", detalló Marcela Tauro.

Alejandro Guatti, cronista de Intrusos, intentó hacerle una nota a Lizy en el teatro y le preguntó por Antonella. La humorista decidió irse corriendo de la puerta del teatro y no dar declaraciones al respecto. Sin embargo, ante el revuelo por su sorpresiva reacción, Lizy le envió un audio a Marcela Tauro.

En esa grabación, la capocómica se muestra sumamente afectada por la situación. "Esto me cayó como una patada. Fue una puñalada en medio del corazón. Yo amo profundamente a Leo, lo amo con toda el alma, amo a su familia y yo me siento parte de su familia", se escuchar decir a Lizy en el audio.

En ese mensaje, la capocómica deja en claro que estaba intentando recomponer el vínculo con su ex, con quien se habían visto hace poco: "Nos dijimos cosas re lindas y estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos". "Yo no tengo nada que ver con esto. Esto es una historia de él porque él tiene todo el derecho de salir con quien quiera", dijo sobre la relación de Leo con Antonella.

Por último, Lizy se refiere a lo ocurrido en la puerta del teatro. "Disculpame con el notero por la reacción, yo no soy así, pero estoy muy triste", finaliza la grabación.