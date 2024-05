Las sorpresivas declaraciones de Julieta Ortega sobre su actual vínculo con su ex, Iván Noble

Iván Noble y Julieta Ortega .jpg

“Tenemos una responsabilidad muy grande, un respeto mutuo y creo que a los dos nos gusta cómo es el otro. Nos consideramos mucho. Yo considero mucho su opinión y hablamos un montón de Benito, aunque ahora cada vez menos porque él ya es grande, tiene su teléfono y habla con los dos por separado. No es como cuando era chiquito, que había que arreglar todo el tiempo cosas y combinar”, confió Julieta para detallar que ella e Iván continúan en permanente contacto.

Además, la actriz confió que el vínculo con su exmarido no se limita a lo relativo a su hijo en común, y admitió que Iván "es un tipo que me consulta cosas de su trabajo y yo del mío. No sé si somos amigos, pero tenemos una relación de cariño y respeto. Y la complicidad que significa compartir un hijo”, concluyó con su serenidad habitual.

En una entrevista con Revista Hola!, Julieta Ortega sorprendió al contar a comienzos de este 2024 que le preocupa el futuro de su hijo, Benito, fruto de su relación con Iván Noble. La actriz reveló que el joven quiere seguir sus pasos y estudiar actuación, pero remarcó que, por su experiencia en el medio, esa decisión le genera mucha incertidumbre.

“¡Quiere ser actor! Le diría que estudie, lo que le dije siempre. Estoy haciendo lo que pensé que nunca iba a hacer, eso de repetir lo que decían nuestros padres: ‘¿Por qué no hacés otra cosa?’”, admitió la hija de Palito Ortega.

La actriz le recomendó a su hijo tener "un plan B" ya que los artistas tienen momentos de mucho trabajo y otros donde no suena el teléfono. "Lo que hago es decirle: ‘Si te gusta la actuación, primero estudiá y también tené en cuenta que es importante estudiar otras cosas, tenés que tener un plan B, no podés depender solamente de que alguien te llame para trabajar’”, sostuvo.

Julieta reconoció que ella pasó por momentos duros a lo largo de su carrera. "La verdad es que es una profesión hermosa pero intermitente. Y uno quisiera que los hijos no pasaran por esa incertidumbre que tenemos las actrices y los actores todo el tiempo, cuando terminamos un trabajo y pensamos: ‘¿Y ahora qué?’, ‘¿quién me va a llamar?’, ‘¿de dónde va a venir mi próximo sueldo?’. Eso es angustiante”, agregó.

Pese a sus preocupaciones, la actriz remarcó que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarlo. "Obviamente lo ayudaré todo lo que pueda, pero tampoco sé cuánto lo voy a poder ayudar ni por cuánto tiempo. Vivimos en un país muy difícil”, sentenció.