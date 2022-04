Las tiernas fotos Mauro Icardi junto a sus hijas y los hijos de Maxi López

Al futbolista se lo ve sonriendo junto a Francesca e Isabella, sus nenas con Wanda, y Benedicto, Valentino y Constantino, los nenes de su esposa con su ex.

Mauro Icardi campeón con el PSG: el romántico mensaje de Wanda Nara

El equipo PSG de Francia se coronó campeón de la liga de ese país tras empatar 1 a 1 frente a Lens, con un plantel repleto de estrellas como Messi, Neymar, Mbappé, Di María y Mauro Icardi, entre otros futbolistas.

El conjunto de París sumó su décimo título a nivel local en Francia y el primero de Messi desde su llegada al club, que hizo un golazo.

En este marco, horas después de la obtención del título, Wanda Nara se volcó a las redes sociales para dedicarle un romántico posteo a su marido, Mauro Icardi.

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria -que había mostrado un chat donde explica por qué no estuvo en la reunión de los argentinos del PSG y sus respectivas mujeres- dejó en claro su amor por el futbolista tras la crisis de pareja que vivieron en el último tiempo.

"Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor,el cuidado y de todo lo que me das . Quizás no soy la mejor mujer del mundo pero de lo que podes estar seguro que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien", precisó enamorada Wanda.

Y agregó: "Son etapas, son rachas, es la vida... pero en las malas me quedé ,las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo @mauroicardi".