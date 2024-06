Laura Ubfal volvió a defender a Furia y cruzó a Mauro en Gran Hermano: "Cobarde"

"¿Viste el programa entero? ¿Viste cómo me trató a mi un montón de veces?", le respondió el joven de Villa Urquiza. "A mí me trató muy mal, no puedo creer cómo defendés eso", agregó Mauro enojado.

Ahí, intervino Marisa Brel, quien opinó: "A mí me gusta ver a esa Juliana vulnerable. Siempre nos dimos cuenta de que se había enamorado. Pero yo estoy totalmente a favor tuyo... con lo mal que te trató. Qué pretende ella. Ella está creando su propia realidad después de tantos meses de aislamiento".

Gastón Trezeguet, por su parte, remarcó que es "un juego". Sol Pérez también dio su parecer y sostuvo: "Yo creo que lo que ustedes buscaban, Mauro, era causarle algo. Eso está claro. Pero lo que no se dan cuenta es que la ayudan. Porque esta Juliana vulnerable, que muestra sus sentimientos, es la que le gusta la gente. Entonces terminan ayudandola".

Eliana Guercio manifestó: "Vos estás fuera del juego", y Trezeguet sumó: "En mi barrio se dice mal perdedor". Acto seguido, la exjugadora Agostina Spinelli salió a defender a Mauro. "Es un juego, se enamoró, que se joda", lanzó picante.

En tanto, Ceferino Reato recordó algunos de los insultos que le dijo Furia a Mauro. "Me gustaría, más allá de los sentimientos, recordar algunas palabras de Furia a Mauro. 'Traidor', 'sorete', 'no sos nadie', 'te voy a romper la jeta, hijo de...', 'hacete la pa...'. ¿Ustedes dirían que una persona que dice eso está enamorada de otro?", se preguntó el periodista.

Ubfal, por último, remarcó que puede "ser un amor tóxico" y que Mauro podría "haber sido indiferente".

Fuerte definición de Ceferino Reato sobre Furia de Gran Hermano: "Es una..."

Ceferino Reato opinó como siempre sin filtros en el Debate de Gran Hermano 2023, Telefe, y dejó una durísima definición sobre la personalidad de Juliana Furia Scaglione.

El panelista fue contundente a la hora de analizar la forma en que la tatuada se desenvuelve en la casa y con el resto de sus compañeros, donde fue protagonista de varios momentos de tensión.

“Yo no sé si a esta altura del juego ella está totalmente desquiciada porque después de casi seis meses en la casa el juego y el personaje se confunden totalmente", lanzó sin vueltas el periodista y escritor.

Y continuó firme en su postura: "No es personaje ya. Esta chica es una energúmena y energúmena quiere decir una ‘persona que reacciona habitualmente de manera violenta y agresiva’. Es eso”.

Ceferino Reato siempre dejó en claro su postura en cuanto a los manejos y actitudes de Furia dentro del reality y esta vez no anduvo con vueltas para definir su personalidad.

Cabe recordar que en la última gala de eliminación de GH, Furia quedó en la casa por poco margen en la votación con Florencia Regidor, con apenas dos puntos de diferencia entre las dos, lo que encendió las alarmas en los fans de la tatuada, quien todas las semanas quedará en placa tras aquella dura sanción del Big tras la escandalosa pelea con Mauro Dalessio.