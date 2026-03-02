Luciano Castro recibió el alta médica: el tratamiento que deberá cumplir fuera de la internación

Además, sumó: "Me dicen que él ya se reencontró con los hijos, con la familia, que está muy bien".

En cuanto a lo que lo llevó a atravesar este momento, Varela recordó: "Estaba mal, la estaba pasando mal con toda la situación, con todo lo mediático. Se le habían filtrado los audios de Luciano Castro y eso lo afectó mucho".

Cuál fue la verdadera causa detrás de la internación de Luciano Castro en un centro terapéutico

La decisión de Luciano Castro de ingresar a un centro terapéutico generó múltiples especulaciones dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, en los últimos días se conocieron las verdaderas razones que lo llevaron a optar por un paso tan determinante y personal.

Fue la periodista Paula Varela quien, en Intrusos (América TV), compartió detalles de una conversación privada que mantuvo con el actor antes de iniciar el tratamiento. Según relató, Castro estaba plenamente consciente de lo que atravesaba y convencido de que debía detenerse para cuidar su salud emocional.

"Yo cuando me lo encontré me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba. Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’", relató la panelista.

Lejos de ser una reacción apresurada, la internación respondió a un plan pensado con objetivos claros. De acuerdo con Varela, el actor buscaba llegar en mejores condiciones a sus compromisos laborales y, sobre todo, estar fuerte para acompañar a sus hijos.

En ese sentido, la periodista contó que Luciano ya estaba proyectando sus próximos trabajos: "Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma. Incluso me comentó que habló mucho con Carla para construir su personaje", explicó, en referencia a Carla Peterson.

El momento más revelador de la charla, según Varela, fue cuando Castro expresó con total determinación: "‘Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’".

Finalmente, la panelista sumó un dato que aporta perspectiva sobre la situación y demuestra que no es algo nuevo en la vida del actor: "Después me enteré que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato".