Mica Viciconte analizó sin filtro a Luana Fernández en Gran Hermano 2026 y fue contundente: "No sentí que..."

Aunque el nombre de Luana generó cierta incomodidad inicial en el panel, Viciconte cerró el tema resaltando un costado positivo de su excompañera: "Es hasta copada, es para charlar".

Por último, el conductor Fede Popgold le preguntó: ¿Y acá te cayó medio mal?, a lo que Mica respondió con firmeza: "No, no sentí que era ella".

El pasado oculto de Luana Fernández antes de entrar a Gran Hermano 2026 y su vínculo con Yao Cabrera

La flamante temporada de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya presentó a sus concursantes y, entre ellos, salió a la luz información sobre el pasado de Luana Fernández, vinculada a un entramado que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

La joven influencer habría formado parte de la organización creada por los youtubers Yao Cabrera y Nathan Castro, alias Mini Boy, ambos actualmente detenidos por delitos de trata de personas y abusos sexuales.

El colectivo, conocido como Wi Fi Team, llegó a acumular más de cuarenta y cinco millones de seguidores, en su mayoría niños y adolescentes. La causa se originó tras la denuncia del mánager de medios Jorge Zonzini, a la que luego se sumaron los testimonios del editor Mariano Fernández y la diseñadora gráfica Giovana De Mitole, quienes describieron situaciones de explotación laboral y sexual dentro de la llamada Mansión Wi Fi.

La justicia condenó a Cabrera a cuatro años de prisión por trata de personas y reducción a la servidumbre. Además, la jueza federal de San Martín, Nadia Flores Vega, ordenó abrir una investigación paralela por presunto lavado de activos, venta de material de pedofilia y suministro de drogas y alcohol a menores en fiestas organizadas en boliches de Escobar como La Casita y Bica Bar. Según los testimonios, estos hechos se habrían prolongado durante varios años y se intensificaron en el período de aislamiento por la pandemia, dentro de la Mansión Wi Fi ubicada en el barrio San Marco, partido de Escobar, donde se habrían perpetrado los abusos sexuales.

La aparición de estos antecedentes en torno a Luana Fernández abre un nuevo capítulo de debate sobre su participación en Gran Hermano Generación Dorada, donde su historia personal y su vínculo con figuras mediáticas se entrelazan con un caso judicial de gran repercusión.

Consultado el manager denunciante, Jorge Zonzini, reconocido hunter mediático de estas organizaciones criminales (ya había hecho caer a Emanuel "Camus Hacker" Ioselli también preso en la actualidad) sostuvo que "Yao Cabrera y sus secuaces integran una enorme red y poderosa secta destructiva que con la pantalla del entretenimiento infantojuvenil captaban a niños y adolescentes vulnerables".

Asimismo, Zonzini sostuvo "que las chicas realizaban vivos pornograficos para los niños que eran redireccionados desde sus dispositivos técnológicos para engañar a sus padres con lo que englobaban una millonaria facturacion motivo por el cual la Jueza Nada Flores Vega amplió la investigacion a la calificación de Lavado de Activos. Les vendian a los niños la prostitución de las chicas WI FI, los estupefacientes y el alcohol en las fiestas y todo tipo de contenido mórbido ocasionando no solo una daño irreparable a sus psiques y e inocencia, sino generando una gran adicción por lo que miles de padres eran estafados o sus tarjetas de credito robadas por sus propios hijos por orden de la secta que Yao Cabrera lideraba".