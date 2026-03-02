El inquietante mensaje de Catherine Fulop por su madre en medio de la maternidad de Oriana Sabatini

Cathy optó por subir a su cuenta de Instagram una imagen junto a su hija Oriana Sabatini contentas señalando la pancita y así recordó también a su madre en medio de las emociones encontradas que vive en la actualidad en la previa al nacimiento del nuevo integrante del clan.

“La vida me tiene en Italia esperando una nueva vida y el corazón en Venezuela, con mi madrecita santa”, comenzó a flor de piel su profundo mensaje. Y agregó junto al emoji de un corazón color blanco: “Mamá Cleo te amo, Dios sabe lo que hace”.

Catherine Fulop atraviesa una complicada situación con respecto a la salud de su madre a la distancia en medio de la alegría por el reciente nacimiento de su nieta la cual exteriorizó con una reflexión dedicada a su mamá.

catherine fulop preocupada por su madre en venezuela

La impactante confesión de Catherine Fulop en el show de Dalia Gutmann

Catherine Fulop fue parte de una noche de comedia junto a Dalia Gutmann y se convirtió en protagonista de un ida y vuelta espontáneo y sin filtros en el Teatro Astros.

La conversación dio lugar a temas cercanos sobre las experiencias, inseguridades y situaciones cotidianas que atraviesan muchas mujeres en la adultez.

Gutmann se sorprendió al descubrir entre las butacas de la sala a Cathy generando un inesperado diálogo que combinó espontaneidad, complicidad y risas genuinas.

“Me pasa, me pasa bailando. En la fiesta de mi hija, en el casamiento, estuve todo el rato en el pogo. Terminé meada“, relató entre risas la actriz.

El cruce entre ambas fluyó con total autenticidad, reflejando una experiencia compartida con la que muchas personas del público se sintieron identificadas.

El encuentro tuvo su cierre puertas adentro, en el camarín, donde Cathy y Dalia siguieron compartiendo risas y reflexiones, coronando una noche que celebró la espontaneidad y el disfrute pleno.