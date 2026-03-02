El curioso drama que enfrentó Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, en su cumpleaños

Ante varios mensajes que observó en su cuenta de Instagram donde lo saludaron por su cumpleaños, el hijo de la modelo y el actor chileno comentó que lo estaban felicitando de antemano ya que aún no había cumplido años.

"La verdad es que ni cumplo años este año. Mi cumpleaños es mañana, ¡no hoy!", comentó con una selfie donde se lo veía con una gorra y escuchando música con auriculares debido a la confusión que se había generado con la fecha de su cumpleaños.

Bautista Vicuña cumple años el 29 de febrero y al nacer en 2008, pleno año bisiesto, el festejo en todo un tema a resolver ya que se trata de una fecha que sólo aparece en el calendario cada cuatro años.

En este 2026, al no contar con el 29, muchos de sus seguidores virtuales lo saludaron directamente el 28 de febrero, lo que obligó al joven a hacer la particular aclaración.

En tanto, el festejo tuvo lugar en la noche del domingo 1 de marzo y fue Pampita quien compartió varias imágenes de lo que fue la reunión familiar para acompañara a Bauti en su gran día y dejando atrás la polémica por la particular fecha en que celebra su cumple.

Cómo reaccionaron Pampita y Benjamín Vicuña ante el nuevo y sorpresivo trabajo de Bautista Vicuña

Bautista Vicuña anunció a través de sus redes sociales en octubre de 2025 los detalles de su primer proyecto laboral y sus padres Pampita y Benjamín Vicuña no dudaron en reaccionar orgullosos.

“Mañana empiezo mi canal de streaming con un IRL (in real life) entrenando boxeo a las 3 de la tarde”, escribió al adolescente desde sus Instagram Stories junto a una selfie con el pulgar para arriben en señal de entusiasmo.

Al tiempo que más abajo le pidió a sus 404 mil seguidores y adjuntando un link: “Vayan a seguirme a mi nueva cuenta de Kick que va a estar muy activa”, en referencia a la plataforma que utilizará para transmitir en vivo sus entrenamientos físicos.

El término de "IRL", que se trata del contenido que generan los influencers cuando muestran su vida cotidiana y sus rutinas.

La modelo y el actor chileno bancaron a su hijo en medio de este gran anuncio reposteando desde sus respectivas cuentas la misma historia para así darle mayor visibilidad a la novedad y que tenga así mayor repercusión al momento de la transmisión.

