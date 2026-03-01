Sol Abraham habló en Gran Hermano sobre la infidelidad de su exmarido con el personal trainer

Según contó, luego de esa experiencia formó una pareja durante más de una década, relación en la que nació su única hija, Delfina.

Lejos de mostrarse derrotada por lo vivido, Abraham aseguró que las dificultades terminaron fortaleciendo su carácter. “Soy muy resiliente. Las cosas que me podían matar, me terminaron fortaleciendo. Al menos en mi vida siempre fue así, no sé acá adentro”, sostuvo la modelo en su charla con el competidor de crossfit.

En ese mismo sentido, explicó cómo encara los desafíos personales y profesionales. “Me pasó que mi psicóloga me dijo que ‘soy un perro de caza’. Me pongo una meta, la que sea, me enfoco y voy, lo logro. Analicé el hilo de mi vida y soy así. No me quedo en el ‘ay, me encantaría’. Hago mil cosas y me dicen que no muchas veces, pero soy insistente en lo que quiero”, expresó la participante del reality. Sin embargo, también reconoció que tiene un costado emocional que muchas veces le juega en contra.

La tucumana confesó que suele idealizar las situaciones y que le cuesta encontrar un equilibrio en las relaciones. “En una infidelidad tiene que haber un tercero que participa sabiendo que está haciendo mal a alguien, no lo comparto”, le dijo Sol a Martín en otro pasaje de su conversación en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

La charla dejó en evidencia que, pese al dolor que atravesó en su vida personal, Abraham asegura haber transformado esas experiencias en una fuente de fortaleza.

Embed

Quién cuida a la hija de Solange Abraham mientras ella está en Gran Hermano Generación Dorada

La participación de Solange Abraham en Gran Hermano Generación Dorada no solo impactó en su presente televisivo, sino también en su vida personal. Mientras la conductora permanece dentro de la casa más famosa del país, la organización familiar cambió y su entorno cercano tuvo que reacomodarse para acompañar esta nueva etapa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, durante su estadía en el reality quien se encuentra al cuidado de su hija, Delfina, es su exesposo, Marcelo Da Corte. De esta manera, el empresario asumió las responsabilidades cotidianas vinculadas a la crianza de la niña mientras Abraham continúa compitiendo en el programa.

La historia entre Abraham y Da Corte tuvo un quiebre en 2023, cuando el empresario decidió iniciar una nueva relación con Lautaro. A partir de ese momento la pareja se separó y cada uno siguió su camino personal.

En las últimas semanas, además, se conoció que Da Corte dio un paso importante en su vida sentimental: contrajo matrimonio con su pareja hace apenas tres semanas, algo que él mismo dejó ver a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, dentro de la casa de Gran Hermano, Solange continúa enfocada en el juego y en su participación en el reality, mientras fuera de cámaras su familia se reorganiza para garantizar el bienestar de su hija durante su ausencia.