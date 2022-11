Leandro, el ex de Lourdes de Bandana, irrumpió en el estudio de A la tarde tras ser denunciado por violencia de género

Embed

Tras conocerse el caso, Leandro, el ex de Lourdes, irrumpió en el estudio de A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV, y habló de su relación con la ex Bandana.

"No vengo a hablar mal de ella. Nosotros hace cuatro meses que nos separamos. Por medido de la psiquiatra de ella, tomé distancia. Hoy a la mañana, antes de subir esto, Lourdes me mandó un mensaje desde su auto diciéndome: 'ahora vas a ver'", expresó el ex de la artista.

Leandro sostuvo que el video que colgó la ex Bandana en su Instagram lo tomó por sorpresa. "No estoy en contacto con ella. No sé qué es lo que le pasó. No sé en qué situación se encuentra ni dónde está", enfatizó.

Al finalizar, el ex novio de Lourdes se mostró tranquilo ante la acusación por violencia. "Dejemos que la Justicia avance. Ella es una excelente persona, una de las artistas número uno de la argentina es una persona maravillosa", sentenció.

¿Quién es Leandro, el ex de Lourdes de Bandana?

En febrero, Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, estuvo en el programa de Moria Casán en El Nueve, Moria es Moria. En esa ocasión, la figura de la música presentó a su pareja, Leandro.

"Nos presentó un amigo y yo no tenía tanta dimensión de quién era", decía en esa entrevista el novio de la famosa estrella.

En la charla con La One, Lourdes reveló que empezaron a salir poco antes de la pandemia. "Nos tocó justo la pandemia y pasamos un montón de cosas juntos", precisó.

En ese momento, Leandro destacó que lograron entablar un excelente vinculo rápidamente. "Es una re compañera. Estamos muertos de amor", concluyó.