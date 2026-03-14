Lejos de Evangelina Anderson, Ian Lucas reveló cómo celebró sus 27 y el gesto de sus compañeros de MasterChef

Y tras agradecer la enorme cantidad de mensajes que comenzó a recibir desde el primer minuto de su cumpleaños, Ian Lucas se mostró conmovido por el cariño recibido ante sus casi seis millones de seguidores atentos a cada publicación.

Así, al contar cómo se sentía en el inicio de este nuevo año personal, el influencer expresó que se despertó con una sensación muy especial. “Muy feliz y agradecido”, confesó, antes de dedicar unas palabras a quienes lo acompañan en su carrera digital. Con un tono sincero, agregó: “Tengo la vida que tengo gracias a ustedes”, dejando en claro la importancia que tiene su público en su crecimiento.

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Pero los saludos no llegaron solo de parte de sus fans. Varios de sus compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe) también aprovecharon las redes para dedicarle mensajes en esta fecha especial.

Una de las primeras en manifestarse fue Susana Roccasalvo, quien compartió una foto junto a él y escribió un mensaje cargado de afecto: “Feliz cumple al más lindo de todo MasterChef 2025. Ian de mi corazón te deseo que todo lo lindo y bueno te abrace y se quede con vos para siempre”.

IG Susana Roccasalvo - saludo cumpleaños Ian Lucas

Por su parte, Maxi López también se sumó a los saludos desde sus historias de Instagram. Allí publicó una imagen junto a Ian, con quien durante el programa solían bromear diciendo que era su hijo, y le dedicó un mensaje breve pero simpático: “Feliz cumple Fachita”.

IG Maxi Lopez- saludo cumpleaños Ian Lucas

En tanto, Turco Husain fue otro de los compañeros del reality culinario que también compartió una postal con el influencer y escribió: “Feliz cumpleaños facha”, acompañando el saludo con emojis de copas brindando y una torta de cumpleaños. Claro que la que, al menos por el momento, hizo silencio de radio no fue otra que Evangelina Anderson quien se cansó de negar vínculo alguno con el rubio a pesar de las varias imágenes que se viralizaron a puro beso, lo que motivó el explosivo descargo virtual de Ian Lucas días atrás desatando un verdadero escándalo.

IG Turco Usaín - salludo cumpleaños Ian Lucas

Qué drástica decisión tomó Ian Lucas tras el escándalo con Evangelina Anderson

En diálogo con Puro Show (El Trece), Ian Lucas rompió el silencio y dio su versión sobre el vínculo que mantuvo con Evangelina Anderson, además de referirse a la intensa repercusión mediática que rodeó a la historia en los últimos meses.

El ex participante de MasterChef Celebrity (Telefe) contó que, cuando finalizaron las grabaciones del reality, tomó la decisión de no volver a referirse al tema y viajar a México para concentrarse en su trabajo. Sin embargo, la situación siguió generando comentarios tanto en redes sociales como en distintos programas de televisión, algo que lo llevó finalmente a expresarse públicamente.

“Yo la verdad no iba a hablar más del tema. Dije: ‘Ya está, terminó la grabación, no hablo más’. Me fui a México tranquilo y empecé a ver en redes que me seguían nombrando. Había algo entre nosotros, obvio que sí, pero en ningún momento de mi parte salí a blanquearlo. Es más, en ningún momento me sumó nada”, sostuvo.

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Cuando le preguntaron si en algún momento sintió una falta de respeto de parte de Evangelina Anderson, el influencer fue claro: “No, yo sé que es una muy buena persona. Al igual que yo, somos dos buenas personas. Lo mediático ella lo sabe manejar un poco mejor que yo; para mí es algo nuevo”.

También explicó el motivo por el que optó por dejar de seguirla en redes sociales: “Porque no quiero tener más contacto, porque no quiero nombrarla más, porque no quiero hablar más. Me está restando en todo a mí. Yo tengo mi carrera, mis cosas, me fui a México a trabajar”.

Respecto a si la polémica lo afectó en su carrera, Ian Lucas fue directo: “Yo no tengo que nombrar a alguien para ser relevante, estoy tranquilo”.

Por último, el influencer negó que haya existido la intención de formalizar una relación con la modelo: “No, nunca planteé eso en un principio. En ningún momento dije que se blanquee algo. No quiero hablar más del tema”.