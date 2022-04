Leo García fulminó a Martín Salwe: "Es un..."

En el programa de Ángel de Brito, obtuvieron la información sobre las internas del programa. El ex participante habló sobre el calvario que vivió en los pocos días que participó del show: "No pensé que fuera un circo romano".

Lo que más marcó como negativo fue la convivencia con los demás famosos, pero sobre todo con Salwe: "Es insoportable, muy mala persona", describió el cantante al influencer.

Leo decidió disparar contra Martín y decir lo que realmente pensaba de él. "Para mi ese tipo tiene que estar denunciado a INADI y a Fundación Igualdad porque es un violin en potencia", lanzó sin guardarse nada.

"Es fuerte porque esta en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer", dijo. Además, agregó que siempre se sintió atacado por ser homosexual: "Todo el tiempo era una burla hacia mi sexualidad...Me molestó muchísimo. Toqueteos...".

Embed

Embed

Leo García disparó contra El Hotel de los Famosos tras su polémica salida

Tras verse anoche en la pantalla del Trece la huida del cantante Leo García de El Hotel de los Famosos, después de permanecer algo más de una semana dentro del reality con varios cruces incluidos, esta mañana rompió el silencio en una entrevista radial donde contó por qué abandonó el juego y cuánto influyó su pelea con Martín Salwe, otro de los participantes.

En diálogo con Fede Bal en su programa Gente como uno (FM 107.5) reveló que se escapó y aseguró estar muy contento de ello. "Estoy muy contento porque me escapé... en realidad lo que yo hice es algo que nadie hizo en un reality, que es escaparse", disparó de entrada. A mismo tiempo reconoció que si bien duró una semana, dentro del hotel da la sensación de haber pasado como un mes.

"Yo nunca había tenido la experiencia", dijo García refiriéndose a participar en un reality, y acto seguido disparó "Creo que en realidad me equivoqué al haber ido, por eso me escapé". No obstante, confió que fue sabiendo que era un reality show, por lo que tenía que usar la cámara al máximo, mostrando una versión distorsionada o amplificada de lo que uno es.

Con relación al episodio con Martín Salwe que desató el escándalo, cuando el columnista Pepe Ochoa le pregunta, el cantante aseguró que no volvería a trabajar con él"Porque lo que sucedió, sucedió de verdad. Yo me sentí mal . De movida me sentí acosado... Yo no fui de levante al programa" disparó. Y agregó "Era un acoso contante. Me tiraba 'mirá qué lindo que soy, esta noche te voy a cog..., o me tiraba sos activo o pasivo' y es incómodo que te traten así en la televisión".

No obstante, Leo García aseguró que no guarda rencor, "para mí ya es parte del pasado. Pero en estas épocas hay que pensar muy bien lo que se va a decir, y más siendo un comunicador social -como lo es Salwe que es locutor-".