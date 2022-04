Grave denuncia de Leo García contra El hotel de los famosos

leo garcia 1.jpg Leo García en uno de los cruces que mantuvo en El hotel de los famosos (El Trece).

Además agregó “Mi condición de homosexual se usó para hacer humor por parte de un pibe que no se ni quién carajo es y no le voy a dar pantalla. Por ser hombre no me van a gustar todos los hombres, y si yo no doy el lugar no se pueden hacer chistes con esa situación. Escudar tipos de violencia atrás de 'un tipo jodón' está mal”.

Pero también se sinceró en la charla con Moskita Muerta y Nilda Sarli, describiendo “Me sentí muy mal como un nene que lo deja la madre en el jardín y de repente está totalmente solo... Apenas llegué sentí que me aburría y a la vez tenía la presión de empatizar porque era parte de un programa de televisión. Era intimidad sin amistad, compartir el baño, una cosa que no es, una cagadita atrás de la otra”.

Las otras razones que influyeron en la salida de Leo García de El hotel de los famosos

En tanto, Leo García reveló que también hubo otras de las razones que lo impulsaron a irse del programa. “Era someterme a juegos que me resultaban muy riesgosos. Lo mejor que podía llegar a hacer era hacer de villano, pelear con alguien, sumar rock and roll. Pero hice un pésimo rol y fui un mal perdedor”, reconoció el músico.

leo garcia 2.jpg Leo García en El hotel de los famosos (El Trece), antes de abandonar intempestivamente el reality.

Por último, con relación a los 'famosos' que siguen participando del reality televisivo disparó sin filtro “Tenés que desear muchísimo estar en la televisión para aguantar eso, tan trauma; tenés que tener muchísima hambre de cámara… Yo no quiero ni necesito eso, y me ahoga”.