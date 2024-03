Lidia, la mamá de Romina Uhrig, negó el abuso que sufrió su hija de chica: "Contó todo al revés"

Más adelante, Lidia se refirió al abuso que sufrió Romina cuando tenía siete años por parte de una pareja de ella. "Le digo a Romina en aquel momento: '¿Willy alguna vez te tocó a vos?'. 'Sí, mami', me dice. Y le digo: '¿Mi amor, cómo te toca?'. 'Vos viste, mami, cuando me tira al colchón, me agarra de los brazos y toca los pechos', me dijo", contó.

Y agregó:'No, mi amor, vos no tenés pechos, vos sos chiquitita y mami está viendo', le digo. 'Mami te pregunta si te toca abajo', le digo. 'No, mami, eso no', me respondió. Ella era una nena muy viva de chica, muy despierta".

El año pasado la exdiputada había contado en un programa de streaming, República Z, que había sido abusada por varias exparejas de su madre. "Ella había contado que vos no le creías", le contestó Yanina Latorre a Lidia. "Contó todo al revés", se defendió en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

"Pasaron más cosas, yo no miento", sumó Lidia. "Hay una cierta frialdad cuando hablás de Romina", opinó la panelista. "Es que me cansó, me cansó el desprecio, que defienda al padre", aseguró. "Pero es tu hija, un hijo no cansa", aseveró Yanina.

Nazarena Vélez, dolida, por el testimonio de Lidia, intervino y dijo: "Me parecés muy cruel. Escucharte decir que una nena de siete años te dice que le tocan los pechos, es tu educación y lo que tendrás vos en tu cabeza, y trato de entenderte, pero es durísimo escuchar que tu hija de siete años te dice algo y le decís 'no, no tenés tetitas'. Me parece un montón, no es el mensaje que hay que dar".

Después de que las panelistas le preguntaran si ella había denunciado a esa pareja por abusar de su hija, ella respondió que no, que no lo sintió como un abuso. Y detalló: "Romina dijo que por eso sigue yendo todavía al psicólogo. Cuando me separo del hombre ese, gracias a Dios, que mi hermana me ayudó, Romina seguía yendo a la casa de la persona esa".

"Es una una locura lo que estás diciendo. Estás cargando la culpa en una criatura, en una víctima, y es tu hija. Si va a la casa de ese abusador es porque le cagó la cabeza. Y vos lo permitiste", le respondió enojadísima Yanina.

Así es la imponente casa de Romina Uhrig que investiga la Justicia por lavado de dinero

Este viernes se supo que la ex Gran Hermano 2022 Romina Uhrig quedó imputada por lavado de dinero junto a su ex marido Walter Festa, exintendente de Moreno.

Y dentro de la investigación judicial, una de las propiedades en la mira es la casa de Villa Robles, en un exclusivo barrio cerrado de Pinamar, de la que la ex hermanita había hablado dentro del reality televisivo.

Romina Uhrig Walter Festa

“Hay una serie de propiedades en la costa, en un country que se llama Villa Robles, que está siendo investigado; una casa en un barrio privado en la zona de Gral. Rodríguez; un predio comprado en la provincia de Salta en la localidad de Cafayate”, informó el periodista Rodrigo Alegre desde TN Central.

“La Justicia está pidiendo información a la AFIP y al mismo tiempo está pidiendo información al Registro de la Propiedad del inmueble, y al mismo tiempo, información a los registros de buques y yates. Hay una cuestión patrimonial de fondos que la Justicia entiende que hay indicios necesarios para iniciar una investigación por lavado de dinero. Se habla del pago de una casa en 100 mil dólares en efectivo”, detalló.