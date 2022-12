Liliana "Tormenta" Maturano disfrutó de una Navidad especial junto a su hija en Nueva York

"Mi hija tiene 29 años, es médica psiquiatra y estuvo dos meses en Kingston Canadá investigando y participando en una clínica la forma en que trabajan allá. Decidimos juntarnos en Nueva York para estar 10 días juntas y pasar la Navidad. Las dos tenemos profesiones muy absorbentes", contó Liliana.

113b8f5a-3d3f-42a5-aaa9-15e02a9edb20.jfif

"Necesitábamos un tiempo como madre e hija para compartir juntas", señaló mientras compartió hermosas postales de los inolvidables días vividos en Nueva York.

“Tenemos una hermosa relación, hablamos de todo y nos gusta estar juntas, más allá de que es una mujer muy independiente", remarcó.

afc4ef23-91a9-4c8b-8af3-b449d56910fb.jfif

En varias oportunidades, Liliana Maturano aseguró que a través de la música aprendió a observar la vida de la gente, y así poder reflejarla en cada una de sus canciones.

“Me gusta hablar del amor, pero también de la lucha, de la esperanza, y de como sobreponernos a la angustia o el dolor. Porque en el fondo, todos buscamos lo mismo: ser felices.”

La inspiración para la composición le llega por la mañana. “Si, creo que algún mecanismo se activa apenas me despierto. Es cuando nacen mis ideas.” ¿Cómo es su relación con la Naturaleza y el universo onírico? “Estar en contacto con lo más puro del Universo me ayuda a encontrar mi eje, me equilibra y me inspira para escribir canciones".

0a39f5c3-38e4-4635-9261-bc541d2350c5.jfif

2f24b6d4-b248-4b12-9026-7bc6424446ba.jfif

47a20827-af9f-4ada-8810-6dfb9ba70817.jfif