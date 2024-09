Lizy Tagliani celebró el cumpleaños de Tati y emocionó a todos: "Para siempre"

"Querido hijo a veces somos egoístas y nos creemos los salvadores pero sabes que? No fuimos nosotros, fuiste vos con tus poquitos años quien nos cambió la vida que nos enseña día a día, quien llegó lleno de amor, de una risa que contagia vida, amor y alegría", escribió.

Lizy Tagliani cumpleaños de Tati

Entre tantas palabras de amor y profundo agradecimiento, Lizy finalmente expresó: "Te deseamos feliz cumpleaños, que la sonrisa sea ley en tu mundo de golosinas, colores y juguetes. Te amamos desde y para siempre. Con el amor más puro q supimos conseguir acá estamos, estos somos mamá Lizy y papá Sebastián".

Además, también mostró en sus historias la increíble fiesta que organizaron para Tati en un sol con adornos, souvenirs y una torta temática de La Granja de Zenón.

celebración cumpleaños de Tati - Lizy

La profunda reflexión de Lizy Tagliani en su primer cumpleaños como mamá: "Una herida menos"

Lizy Tagliani cumplió 54 años y se mostró muy movilizada por su primer cumpleaños como mamá de Tati, el niño que adoptó junto a su esposo Sebastián Nebot. En ese contexto, hizo una profunda reflexión para comenzar su programa de radio.

“Siempre tengo palabras para describir lo que vivo. Pero el momento que estoy viviendo no tiene explicación. No hay una forma humana o racional de poder agradecer poder construir una familia", comenzó diciendo.

En eso profundizó en el lugar que ocupa su hijo en su vida y continuó: "Agradecer pudiendo acompañar al Tati en este momento en mi vida y en la de Sebastián, obviamente, a quien amo profundamente. Tati de alguna manera sin el estado de adoptabilidad, es un poco Luisito también".

"Entonces cada caricia, cada palabra, cada juego, cada momento. Ayer con su clase de natación, su entrada al colegio. Cada momento de felicidad de un niño, sin querer o queriendo, me cura un montón”, confesó.

Y recordó: “Fui muy pequeña, adulta. Yo no sé lo que es jugar de chica, nunca jugué porque tenía que estar quita. No me podía mover de la piecita donde estábamos al principio con mi mamá. Por eso de grande me volví tan quilombera, empecé a ser niña cuando empecé a tener cosas”.

"Cuando veo jugar a Tati, de alguna manera estoy jugando yo. Gracias por este hermoso cumpleaños de 12 de septiembre de 2024, una herida menos de aquel Luisito de 1976”, concluyó emocionada.