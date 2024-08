Lizy Tagliani mostró el primer canje que recibió para su hijo Tati

“La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas, no podemos garantizarte el resultado pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad", escribió en aquel momento.

Adentrándose en esta nueva etapa de su vida, en las últimas horas la comediante mostró emocionada en sus redes sociales el primer canje que recibió destinado a su hijo, de parte de una casa de artículos de viaje.

“Nosotros haciendo unboxing”, expresó Lizy en el video, donde muestra una mochila temática de la Granja de Zenón muy colorida y con sonidos interactivos para darle a su hijo.

Lizy Tagliani primer canje para su hijo Tati

El marido de Lizy Tagliani habló del primer encuentro con su hijo: "Estamos muy revolucionados"

Luego del anuncio de Lizy Tagliani que será mamá junto a Sebastián Nebot, su marido habló en A la Barbarossa (Telefe) y dio detalles de lo que fue el primer encuentro con Tati, el niño con el que están en proceso de adopción.

“La verdad que estamos muy emocionados, son días muy intensos, muy lindos. Estamos felices, pero estamos muy revolucionados, realmente acomodándonos con todo, poco a poco incorporando a Tati a la familia”, expresó Nebot.

A continuación, Georgina le preguntó cómo se dio el proceso de selección y él aseguró: “La verdad que se dio mutuamente entre él y nosotros. Vinculamos muy bien, fue rápido. Cuando íbamos lo veíamos solo a él".

“A nosotros nos llaman del juzgado, porque como dice Lizy, ellos buscan una familia que se adecúe a ese chico. Estuvimos en una lista con varias familias, tuvimos distintos pasos para cumplir y esperar, obviamente, son procesos que hay que esperar”, amplió.

Por otro lado, habló del momento en qué junto a Lizy se enteraron la noticia y recordó: “Estaba super emocionado, no sabés qué preguntar en ese momento. Automáticamente la llamé a Lizy y no me atendía, le mandé mensaje por WhatsApp… No lo podíamos creer, todo el proceso es hermoso".

“El primer momento es muy fuerte, uno no sabe qué hacer, no sabes si correr, abrazarlo, llorar, el trabajo de todo el equipo fue excelente, prepararon toda la situación para que saliera lo mejor posible… Es un niño increíble”, concluyó.