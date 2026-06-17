"Bastante grave": qué dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del papá de Messi

Las declaraciones cobraron especial repercusión luego de la emotiva escena que protagonizó Lionel Messi en el estadio de Kansas. Tras convertir el primer gol de la victoria argentina, el rosarino se quebró en pleno festejo y fue captado por las cámaras visiblemente conmovido.

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Una vez finalizado el encuentro, el capitán explicó que su emoción estaba vinculada a cuestiones personales y no deportivas.

“No, la verdad que es una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío, deseándome fuerza para que esté bien”, expresó.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que Jorge Messi ocupa un lugar central en la vida del futbolista. Fue quien lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario, impulsó su llegada a España cuando fichó para el Barcelona y durante años se desempeñó como representante y hombre de máxima confianza del astro argentino.

Por el momento, ni la familia Messi ni su entorno más cercano realizaron declaraciones oficiales sobre el estado de salud de Jorge Messi, por lo que la información continúa manejándose con absoluta reserva.