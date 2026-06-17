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"Bastante grave": qué dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del papá de Messi

En las últimas horas, Eduardo Feinmann aseguró que Jorge Messi atraviesa un serio problema de salud que se habría agravado recientemente.

17 jun 2026, 09:05
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Qué dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del papá de Messi

Qué dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del papá de Messi

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Qué dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del papá de Messi

La salud de Jorge Messi volvió a quedar en el centro de la escena luego de las lágrimas de Lionel Messi durante el triunfo de la Selección Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026.

En las últimas horas, el periodista Eduardo Feinmann se refirió al tema en su programa de Radio Mitre y aseguró que el padre del capitán argentino atraviesa un delicado problema de salud.

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“Tiene que ver con el padre. Tiene un problema bastante grave, no está bien de salud”, afirmó el conductor, aunque evitó brindar detalles sobre el diagnóstico o el tratamiento que estaría realizando.

Además, agregó: “Hace varios meses, desde el año pasado, que Jorge Messi tiene un problema importante de salud. Esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poco más su estado. Y Messi está sufriendo esa cuestión interna, como cualquier ser humano. Así y todo, jugó como los dioses”.

Las declaraciones cobraron especial repercusión luego de la emotiva escena que protagonizó Lionel Messi en el estadio de Kansas. Tras convertir el primer gol de la victoria argentina, el rosarino se quebró en pleno festejo y fue captado por las cámaras visiblemente conmovido.

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Una vez finalizado el encuentro, el capitán explicó que su emoción estaba vinculada a cuestiones personales y no deportivas.

“No, la verdad que es una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío, deseándome fuerza para que esté bien”, expresó.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que Jorge Messi ocupa un lugar central en la vida del futbolista. Fue quien lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario, impulsó su llegada a España cuando fichó para el Barcelona y durante años se desempeñó como representante y hombre de máxima confianza del astro argentino.

Por el momento, ni la familia Messi ni su entorno más cercano realizaron declaraciones oficiales sobre el estado de salud de Jorge Messi, por lo que la información continúa manejándose con absoluta reserva.

Leo Messi y su papá

     

 

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