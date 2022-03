Lizy Tagliani no se da por vencida tras su llanto por Leo Alturria

"Gracias por los mensajes, por los consejos. Los leo, escucho a mis amigos y lo que dicen en los programas, pero siempre soy la que escucho mi corazón y decido qué tengo ganas de hacer", comenzó la conductora.

"Si tengo ganas de seguir intentando y después me equivoco, bueno, me lo advirtieron. Pero no me quiero quedar con las ganas de saber qué habría pasado", continuó Lizy.

Y remarcó sobre sobre ex como persona: "Yo sé quién es Leo. Sé que es una buena persona y voy a tratar de reconstruir esta relación y que el vínculo sea el que tenga que ser. De amigos, de primos, de buenos conocidos, de pareja".

"El amor que yo le tengo es muy grande. Me gustaría buscar una forma de ser buenas personas y de encastrar de alguna manera nuestras vidas. Si no funciona, apretón de manos, beso y si algún día la vida nos cruza, ‘hola, ¿cómo estás? Y chau’", sentenció Tagliani.

Y desde su posteo de Instagram, añadió: "Gracias por tanto cariño soy muy feliz por tenerlos me explota el corazón de tanto amor que me dan... que vida bendecida me toco. Gracias de verdad".

lizy tagliani 1.jpg

La tremenda angustia de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani le envió un audio a Marcela Tauro al enterarse de esta relación que habría iniciado Leo Alturria con otra mujer y se quebró en llanto, sumamente afectada por la situación.

"Esto me cayó como una patada. Fue una puñalada en medio del corazón.Yo amo profundamente a Leo, lo amo con toda el alma, amo a su familia y yo me siento parte de su familia", se escuchar decir a Lizy en el audio.

En ese mensaje, la capocómica deja en claro que estaba intentando recomponer el vínculo con su ex, con quien se habían visto hace poco: "Nos dijimos cosas re lindas y estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos".