“Lo desmayó a golpes”: la brutal revelación de Gustavo Yankelevich sobre el calvario de sus nietos

Así, al tomar la palabra el productor aclaró que Cris Morena fue la primera en advertir que algo no estaba bien. “Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris. Digo porque como no está tan mencionada en la nota, parecería que ella no hubiera hecho nada o no hubiera actuado”, señaló.

Luego recordó que su exesposa le pidió que prestara atención a los chicos. “Me dijo: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”, contó. A partir de esa advertencia, comenzó a observarlos con mayor detenimiento y notó que la situación parecía agravarse.

Gustavo Yankelevich recordó cuál fue la primera señal concreta de que sus nietos estaban en peligro

La primera señal concreta llegó cuando Franco empezó a pedirle que lo dejara vivir con él, un año antes de que Valentín también le manifestara ese deseo. Gustavo Yankelevich solía buscarlos en el colegio y compartir almuerzos con ellos. Durante esos encuentros, Franco cantaba y bromeaba en el auto, aunque detrás de esos momentos cotidianos había una realidad que su abuelo todavía desconocía.

En uno de esos almuerzos, el chico volvió a pedirle que quería mudarse con él. El productor decidió hablar con Darío Giordano para proponerle que su nieto se quedara una semana en su casa como primer paso. Sin embargo, recibió una respuesta contundente.

“Él me contestó: ‘De ninguna manera. Yo soy el dueño y hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a ir’”, recordó. La reacción lo hizo sospechar que el problema era mucho más grave de lo que había imaginado. “Y ahí dije: ‘Wow, wow, acá está pasando algo más grande de lo que yo pensaba’”, relató.

En los tres almuerzos siguientes, Gustavo notó que Franco estaba callado, por lo que decidió preguntarle directamente qué ocurría. “Le dije: ‘Franco, yo soy un hombre grande. Me tenés que contar qué pasa’”, recordó. Fue entonces cuando escuchó una revelación devastadora. Según relató, su nieto le explicó que tenía miedo de las represalias de su padre si se enteraba de que había hablado con él.

“Abuelo, lo que pasa es que si papá se entera que yo hablé con vos me mata. Cuando se enteró que yo te pedí irme a vivir con vos una semana a tu casa, me cagó a trompadas. Me desmayó a golpes”, contó Yankelevich, reproduciendo las palabras del chico.

Visiblemente conmocionado, el productor reconoció cuánto le cuesta recordar aquellos episodios y se quebró frente a las cámaras. “Yo cuento esto y estoy muy sensible. Recordar esto me cuesta mucho”, expresó entre lágrimas aunque con estos hechos quedados en el pasado, dado que tras una larga lucha judicial el abuelo paterno logró la tenencia definitiva de los chicos y según confesó el propio Valentín "el abuelo Gustavo" les "salvó la vida".