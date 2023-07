Lola, la hija menor de Jorge Lanata, hizo una dura denuncia por lo que contó su papá de Wanda Nara

La joven, fruto de la relación de Jorge y la periodista Sarah Stewart Brown, compartió un duro descargo en su cuenta de Instagram comentando esta situación que está pasando y calificó lo que contó su padre sobre Wanda como "una noticia muy desafortunada".

"Hola, vengo a hacer un descargo porque me parece que esto ya llegó a un límite. Los que conocen a mi papá saben que el viernes en la radio dio una noticia muy desafortunada", comenzó Lola su mensaje en redes.

Y remarcó: "Sin importar si yo estoy de acuerdo o no con lo que pasó, lo que quiero decir va más allá de eso. Yo no fui la que dio la noticia".

"Estos últimos días no paré de recibir desde insultos hasta amenazas de la gente. No termino de comprender por qué tengo que ser yo la que recibe todos los mensajes", fundamentó la hija del conductor.

Y cerró: "Les pido que por favor si tienen algo para decir o de qué quejarse, no me escriban a mi, no me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar. Espero que estén bien".

Jorge Lanata respondió a las duras críticas por hablar de la salud de Wanda Nara: "¿Qué daño produje?"

El viernes Jorge Lanata contó desde su programa en Radio Mitre que tres fuentes diferentes le habían asegurado que Wanda Nara tiene leucemia, tras lo cual fue duramente criticado por varios colegas.

El domingo en Periodismo para todos, El Trece, Lanata salió al cruce de aquellos que se mostraron en desacuerdo por la forma en la que abordó un tema tan delicado como la salud de la conductora de MasterChef, que hasta el momento no se pronunció al respecto.

“El viernes dije al aire en la radio que Wanda Nara tenía leucemia. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos y yo quería decir un par de cosas por esto. Lo primero que quiero decir es frío y profesional: yo chequee la noticia antes de darla, punto, era cierta”, arrancó diciendo.

“Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema, preguntar, por ejemplo, cuál fue el daño que produje. Me encantaría que alguien lo explique porque ¿saben qué? Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen”, indicó el conductor.

“Darlo a conocer, no es denunciarlas, al contario, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad. Y lo que me llamó más la atención fueron todos los que se golpearon el pecho, y estoy hablando de cierto periodismo de espectáculos que reaccionó indignado hablando de ética y de códigos profesionales”, sostuvo.

“Y es terrible porque son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades de una pareja que tiene hijos menores, o que difunden falsas filiaciones o que exponen a hijos desequilibrados a exponer a sus padres. Sin embargo, se golpeaban el pecho”, remarcó.

“Yo no espero moral de la televisión, realmente. Ahora, tampoco soporto que algunos se comporten como seminaristas, porque no lo son. Gente que ni siquiera considero periodistas e hablan de ética profesional. Mírense al espejo, vean los programas que hacen”, sumó.

“Los que mean agua bendita, me acusan de transgredir. ¿En serio me lo dicen? ¿Es en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”, comentó muy molesto.

“Yo el viernes di en la radio una información sensible al aire. Averigüé al aire antes de darla. Para mí, ahí se terminó la historia, eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda, espero que pronto se reponga. Lo que no creo es que algunos panelistas del espectáculo se puedan curar con la misma rapidez”, cerró Jorge Lanata.