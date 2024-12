Lolo Poggio vs Juan Otero: quién se convirtió en el primer finalista del Cantando 2024

Luego, las parejas realizaron los cambios correspondientes, y en la segunda ronda el hijo de Flor Peña eligió Un día sin ti de Roxette. Por su parte, la hermana de Juli Poggio, realizó el tema La Bikina de Luis Miguel.

Avanzando en la gala, tras unos emotivos videos con los mejores momentos de los participantes, llegó el tiempo de la última canción donde Juan y Bianca cantaron All of Me de John Legend, y Lolo y Nicolás hicieron Tu recuerdo de Ricky Martín.

Finalmente, el jurado compuesto por Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Aníbal Pachano, Milett Figueroa y Marcelo Polino tuvo que tomar una decisión y la pareja que pasó directo a la final fue la de Juan Otero - Bianca Zoppini.

Cuáles son las cuatro parejas semifinalistas del Cantando 2024

Este miércoles, en el Cantando 2024 (América TV), se conocieron las cuatro parejas semifinalistas del gran certamen de canto de la televisión, conducido por Florencia Peña.

Luisa Albinoni y Adrián Ocampo; Lola Poggio y Nicolás Repetto; Tyago Griffo y Giuliana Piccioni; Rocío Quiroz y Marito Juárez; Juan Otero y Bianca Zoppini; Pepe Ochoa y Sol Bardi; Brian Lanzelotta y Evelyn Basile y Antonio Ríos y Lucía Belén se enfrentaron por un lugar en la semifinal.

En una primera instacia, el jurado -compuesto por Milett Figueroa, Flavio Mendoza, Aníbal Pachano, Nacha Guevara y Marcelo Polino-tuvo que determinar cuáles era las dos parejas que no continuaban en la competencia.

En medio de tanta tensión, el jurado decidió que quedaran afuera del reality las parejas de Albinoni y Ríos.

Más adelante, Figueroa, Mendoza, Pachano, Guevara y Polino eligieron las cuatro parejas que estarán en la semifinal. Lolo Poggio, Juan Otero, Pepe Ochoa y Tyafo Griffo dieron un paso más en la competencia, mientras que Quiroz y Lanzelotta quedaron eliminados.

Por último, se supo cómo estarán conformadas las dos semifinales, que se decidieron por sorteo. En la primera se enfrentarán Poggio y Repetto contra Otero y Zoppini; en la segunda, en tanto, competirán Ochoa y Bardi contra Griffo y Piccioni.