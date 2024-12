La fulminante crítica de Nacha Guevara a Camila Lattanzio en el Cantando 2024: "Es una ridícula"

“No me expliquen nada, por favor les pido. Todo lo que explican nosotros ya lo sabemos, lo hemos vivido y ya los hemos dicho. No sabes callarte la boca y es una virtud tan grande…Escuchá, lo que te pasa que no avanzas es porque no sabes escuchar”, disparó picante.

Desde ese momento, las cosas se volvieron algo tensas y todo empeoró minutos más tarde. "¿Qué queres, que te demos una medalla por hacer ensayos mi amor?", insistió Nacha.

“No ha habido una gala en que no ha llorado. Por favor, niña, fortalecete un poquito, esto no es tan importante, es un juego", siguió. Ante eso, Camila le respondió lo que significaba el programara para ella y la actriz sentenció: "Nunca vas a aprender".

“No me tiene que demostrar nada. Ella tiene que mostrárselo a sí mismo y el día que tenga una relación profunda con ella misma lo que digan los demás, no le va a importar. Está muy enfocada en la opinión ajena y siempre va a ser víctima”, continuó.

Finalmente, Camila intentó enfrentarla una vez y Nacha exclamó: "¡Estoy perdiendo la paciencia, estoy perdiendo la paciencia". " Es una ridícula, terminé", cerró.

Durísimo cruce entre Camila Lattanzio y Aníbal Pachano en el Cantando 2024: "Andá al psicólogo"

Camila Lattanzio se presentó en el Cantando 2024 (América) pero todo terminó en llanto tras un fuerte enfrentamiento con Aníbal Pachano y una difícil devolución del jurado.

En primer lugar, a la hora de comenzar con el puntaje el hombre de la galera le hizo una dura critica y planteó: “Este tema del mensaje, está bueno no dar un mensaje de alcohol a la juventud. Estas cosas hay que empezar a cuidarlas. No está bueno, las adicciones no no están buenas”.

"No tengo adicciones", lo frenó la participante. Sin embargo, Aníbal insistió: "No te estoy diciendo adicta. Vos tenes un problema de escucha me parece, por la ansiedad. Bajando el tonito” .

Seguido a eso, Camila recibió un 5 de Milett y un 0 de Marcelo Polino, por lo cual más tarde manifestó una enorme frustración. “Yo vine con unas re ganas cuando empezó este programa y no te dan ganas de seguir cantando, una bronca. Yo soñaba con ser cantante, y viene gente que….me quiero ir a mi casa”, expresó.

“Bueno, anda al psicólogo. Antes de que empezar el programa sabía que ibas a llorar”, sentenció Pachano. “Antes de que me estés puteando como vos, prefiero ir a mi casa”, respondió ella.

Luego, continuó: “No me hago la dramática y soy bastante educada porque me iría a mi casa. ¿Voy a aceptar que la gente me putea y me diga cantás mal? Desde que llegué te sacan el sueño de ser feliz. Disfruten ustedes solos”.

“Yo soy cantante, hago lo que puedo igual porque para esta gente no, claramente. Pero yo amaba cantar y desde que estoy acá lo odio porque nunca me sale nada. Ya vienen 10 galas donde me dicen que no progreso. Ya me da miedo hasta sacar mis temas", admitió la joven.