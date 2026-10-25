Susana Giménez se compró una bicicleta, lanzó una frase desopilante y causó furor en las redes

Cuál fue la irónica reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara

En el marco de una cena de gala que reunió a distintas figuras del espectáculo y personalidades destacadas, Susana Giménez dialogó con las cámaras de Intrusos (América TV) y se pronunció sobre las comparaciones que comenzaron a circular entre su trayectoria y la de Wanda Nara, a raíz de los logros que ambas habrían alcanzado a una misma edad.

La conductora reaccionó con una sonrisa y no pudo evitar las carcajadas cuando Alejandro Castelo, cronista del programa, le preguntó por la repercusión que generó este tema entre los seguidores del mundo del espectáculo. "Viste que se hablaba que Wanda a la edad que tiene supuestamente hizo más que vos a la misma edad...", le comentó el periodista.

Frente a la consulta, Susana soltó una fuerte carcajada y contestó sin vueltas: "Jajaja. Me da gracia. Mi amor: hice 35 películas, 10 obras de teatro...", expresó con ironía, haciendo hincapié en los hitos que marcaron su recorrido artístico y diferenciándolo de la carrera que construyó hasta ahora la conductora de MasterChef Celebrity.

Durante la charla también se hizo presente Lorna, reconocida por ser una de las admiradoras más fieles de la diva, con quien Susana protagonizó un afectuoso abrazo. Por otra parte, la conductora se refirió a la posibilidad de asistir al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, previsto para diciembre. "Supongo que sí iré al casamiento de Tini porque la amo", afirmó.

Finalmente, antes de despedirse de los cronistas, Susana habló sobre el proyecto de llevar su vida a la pantalla, luego del impacto que generó la serie dedicada a Moria Casán. En ese sentido, la figura del espectáculo aclaró que el desarrollo de la producción todavía no avanzó lo suficiente y remarcó que "todavía falta" y "no hay ninguna actriz elegida".