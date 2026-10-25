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Susana Giménez se compró una bicicleta, lanzó una frase desopilante y causó furor en las redes

Susana Giménez estrenó bicicleta en su mansión de Punta del Este, compartió un divertido video con sus perros y sorprendió a sus seguidores con una frase.

25 oct 2026, 17:50
Susana Gimenez
Susana Gimenez

Lejos de los compromisos laborales y de la exposición constante, Susana Giménez disfruta de la tranquilidad de La Mary, su emblemática mansión en Punta del Este. Desde allí, la conductora comparte pequeños momentos de su vida cotidiana y, esta vez, sorprendió a sus seguidores con una incorporación inesperada: una bicicleta que estrenó en el patio de su casa, acompañada por sus inseparables mascotas.

“¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!”, escribió la diva en Instagram, junto a un video en el que se la ve pedaleando por distintos sectores de la propiedad. Entre vueltas, comentarios espontáneos y la compañía de sus perros, Susana convirtió el paseo en una divertida escena que no tardó en llamar la atención.

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Durante el recorrido, la conductora pasó por la zona de la piscina y se animó a probar las funciones de su nueva adquisición. Sin ocultar las dificultades que encontraba en el camino, comentó: “En el paso me cuesta más… Pero pasa que tiene cambios y acelerador”, antes de reaccionar con sorpresa y continuar su aventura sobre dos ruedas.

La publicación superó los 60 mil likes y despertó una ola de cariño entre sus seguidores, que celebraron su espontaneidad y el buen humor con el que compartió el momento. “Cómo te amo, Su”; “Dios mío, no podés ser tan genial. Te amo, Su”; “Qué genia. Te amo con toda mi alma” y “Me encanta. Vamos con tan buena energía”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la histórica figura de la televisión argentina.

Cuál fue la irónica reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara

En el marco de una cena de gala que reunió a distintas figuras del espectáculo y personalidades destacadas, Susana Giménez dialogó con las cámaras de Intrusos (América TV) y se pronunció sobre las comparaciones que comenzaron a circular entre su trayectoria y la de Wanda Nara, a raíz de los logros que ambas habrían alcanzado a una misma edad.

La conductora reaccionó con una sonrisa y no pudo evitar las carcajadas cuando Alejandro Castelo, cronista del programa, le preguntó por la repercusión que generó este tema entre los seguidores del mundo del espectáculo. "Viste que se hablaba que Wanda a la edad que tiene supuestamente hizo más que vos a la misma edad...", le comentó el periodista.

Frente a la consulta, Susana soltó una fuerte carcajada y contestó sin vueltas: "Jajaja. Me da gracia. Mi amor: hice 35 películas, 10 obras de teatro...", expresó con ironía, haciendo hincapié en los hitos que marcaron su recorrido artístico y diferenciándolo de la carrera que construyó hasta ahora la conductora de MasterChef Celebrity.

Durante la charla también se hizo presente Lorna, reconocida por ser una de las admiradoras más fieles de la diva, con quien Susana protagonizó un afectuoso abrazo. Por otra parte, la conductora se refirió a la posibilidad de asistir al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, previsto para diciembre. "Supongo que sí iré al casamiento de Tini porque la amo", afirmó.

Finalmente, antes de despedirse de los cronistas, Susana habló sobre el proyecto de llevar su vida a la pantalla, luego del impacto que generó la serie dedicada a Moria Casán. En ese sentido, la figura del espectáculo aclaró que el desarrollo de la producción todavía no avanzó lo suficiente y remarcó que "todavía falta" y "no hay ninguna actriz elegida".

     

 

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