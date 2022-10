Los 8 escalones del millón: la llamativa reacción de un joven que se llevó el premio mayor

Embed

“Me parece irreal. No estoy nervioso ni nada porque esto no es real. Ahora salgo y me desmayo afuera. Cuando lo miro en mi casa respondo las preguntas a la ligera, pero acá... no sé”, expresó Honorio.

De todos modos, más allá de los nervios y la tensión que vivió en el piso, el joven aceptó el desafío de volver a presentarse para competir por otro millón en el ciclo de Guido.

Los 8 escalones del millón: ganó el premio mayor, pero tendrá que dividirlo

Cristina, una licenciada de 35 años, se consagró en Los 8 escalones del millón (El Trece). En el programa, la joven contó que Agustín, su sobrino, la animó para anotarse.

"Siempre ve el programa. Un día me mandó un mensaje y me dijo: 'te tenés que anotar’. Yo le contesté que me daba cosa, pero él insistió", comentó la ganadora del ciclo que conduce Guido Kaczka.

Después de contestar la última pregunta, y con el cheque por un millón de pesos, Cristina contó que parte del premio será para su sobrino, que la alentó. “Le voy a tener que dar una parte de regalo”, precisó.

Por último, Guido le consultó si se animaba a participar por otro millón y su respuesta fue contundente. "Este millón, no te lo saca nadie y es un millón que vos ya tenés, decidas lo que decidas y pase lo que pase”. “¿Vas a volver por los dos millones?”, dijo el conductor. "Sí, vuelvo", sentenció la ganadora.