Los celos de la China Suárez ponen en jaque su relación con Rusherking: lapidaria frase del cantante

Mientras el rumor sobre la separación de La China Suárez y Rusherking toma fuerza, la joven se encuentra filmando una película junto a Joaquín Furriel y hay una extrema complicidad entre ambos en las redes sociales.

Resulta raro que tanto La China Suárez como Rusherking no se comentan nada en Instagram ni tampoco siguen compartiendo contenido como sí lo hicieron en el inicio del romance.

Además, el fin de semana, Suárez estuvo en un show de Lali Espósito y ambas se dieron un pico en el escenario que la propia Lali compartió en Instagram y arrobó a Rusherking. La reacción del trapero fue no hacer absolutamente nada con eso.

China Suárez y Rusherking

El video del beso de la China Suárez y Lali Espósito sobre el escenario

Tras aquel video de Lali Espósito junto a Rels B en un jacuzzi y desnuda en la cama en Mallorca, España, la cantante volvió a ser noticia por otra ardiente aparición en público.

Esta vez la cantante sorprendió al mostrarse a los besos en el escenario de Montevideo, Uruguay, con la actriz la China Suárez, ante un lleno total en el marco del Disciplina Tour.

La actriz disfrutó con sus hijos del recital que brindó su amiga en el país charrúa y expresaron el cariño que se tienen frente al público con un tremendo chape.

“Inspiración, amor, talento, fuerza, perseverancia, trabajo, admiración, amistad, infancia, familia”, describió la China Suárez en un video que subió a Instagram Stories.

“Enorme. Ella es la ídola que quiero para mis hijos el día de hoy y de mañana. Lali, Majo Riera, las amo”, agregó la madre de Rufina, Magnolia y Amancio.

Las imágenes del beso entre Lali y la China tomadas por el público no tardaron en recorrer y viralizarse las redes sociales.