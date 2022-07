Los demoledores audios de Mariana Nannis contra Claudio Caniggia sobre la muerte de su madre: "Se suicidó por culpa..."

audios Nannis captura LAM.jpg Mariana Nannis habló como nunca de la muerte de la madre de su ex, Claudio Caniggia, responsabilizándolo de su trágico final.

Pero no conforme con eso, Mariana Nannis siguió disparando contra el Pájaro. “No sean hipócrita... nadie sabe que él no llamaba a la madre. La madre llamaba y el tipo nunca la quería atender” sentenció con su clásica vehemencia. Y reconoció: “Desde ese momento yo lo tendría que haber dejado al tipo, ¿sabés?”.

Al tiempo que continuó insistiendo: “Un tipo que no quiere saber nada de la madre, que le importa un carajo... La madre se tiró del balcón porque tendría 200 mambos en la cabeza; aparte que tenía depresión, pero él nunca quiso atender a la madre, y siempre vivía la madre llorando y no le importaba nada”. Y concluyó determinante: “O sea, en ese momento yo lo tendría que haber dejado. Un hombre al que no le importa su madre, nunca le van a importar su mujer y sus hijos. Tampoco nunca la ayudó a la madre, sino la madre no se hubiese tirado por un balcón”.

La millonaria deuda que tiene Mariana Nannis en Marbella

Desde que se separó de Claudio Caniggia, los problemas económicos de Mariana Nannis comenzaron a salir a la luz y parecen no tener final. El más importante es la situación que se da en la casa de Marbella, donde hay una deuda de medio millón de euros, de la que la mamá de Alex, Charlotte y Axel no pagó durante muchos años.

Ante este problema, el reclamo del propietario inglés viene desde hace un tiempo y trascendió que Nannis y Caniggia deben cerca de 500 mil dólares en Marbella.

Según contaron en el programa A la tarde (América TV), Claudio Paul Caniggia presentó un escrito ante la Justicia española desentendiéndose del conflicto y le echó toda la responsabilidad a su ex mujer.