Los detalles del motivo por el cual Susana Giménez suspendió su nota con Javier Milei

“Estaba emocionada con este encuentro, pero tengo que pensar en mi salud. Espero recuperarme pronto y poder realizar esta entrevista tan esperada”, declaró La diva de los teléfonos.

Ante esta repentina situación, se generó mucha preocupación en torno a la salud de Susana e incluso se habló de la posibilidad de un contagio de Covid-19.

Por esa razón, este medio se comunicó con el canal de las pelotas para más información acerca del cuadro de la actriz y desde el mismo comunicaron que “solo es una gripe fuerte”.

Susana Giménez Javier Milei

La reveladora frase de Facundo Moyano sobre el supuesto romance con Susana Giménez

Este jueves, en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima, Facundo Moyano se animó a responder sobre un viejo rumor, que indicaba que él había tenido un amorío con la diva de los teléfonos, Susana Giménez.

El referente del peronismo fue contundente al hablar de su vínculo con la figura de Telefe. “¿Llamaste a Susana para el cumpleaños?”, le preguntó la conductora de El Trece. “Le escribí, le mandé un mensaje”, contestó el secretario adjunto del gremio de los trabajadores del peaje.

“Divino, yo estaba contenta en su momento, decía ‘qué linda pareja hacen’ cuando estaban haciendo que eran novios”, advirtió Carmen, esperando una confirmación o una desmentida de parte del invitado.

“Éramos amigos, siempre lo fuimos. Es una gran mujer Susana. Lo dije en el programa de Mirtha, para mí ella es la número uno”, reveló Facundo Moyano sobre su relación con la diva de los teléfonos.

Al finalizar, el referente del peronismo recordó que fue Moria quien le presentó a Susana. "Yo estaba cenando con un empresario, nos invitó a cenar a un restaurante y estaba Susana ahí. Cuando me estaba yendo, Moria me dice ‘Facundo, vení' y ahí me la presentó”, detalló.