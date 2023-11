Los impactantes detalles de los juicios cruzados entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

"Hay juicios cruzados. Aunque parezca mentira, Nicole tiene dos juicios pendientes, que están en los tribunales, en contra de su exmarido Cubero, por reclamo de cuota alimentaria", comenzó analizando el periodista.

Y amplió al respecto: " (Nicole) Dice que hace 3 años que no paga la cuota alimentaria, no paga el colegio, no se hace cargo de comuniones, no se hace cargo de absolutamente nada".

"Por otro lado, Fabián Cubero también demandó a Nicole Neumann, porque dice 'yo me estoy haciendo cargo de Indiana hace mucho tiempo y por eso quiero que vos compartas esa cuota alimentaria conmigo'", amplió el panelista.

Y siguió su relato de la guerra entre Nicole y Cubero: "De manera que él, a través de su abogado, el doctor Castillo, le metió tres juicios a Nicole Neumann. Hay juicios cruzados. Cubero, a través Castillo, dijo 'me está reclamando algo que yo no puedo pagar a través de la cuota alimentaria porque yo soy un exjugador de fútbol'".

"'En este momento estoy trabajando para el club Vélez Sarsfield y estoy ganando un millón de pesos, con lo cual no me alcanza para lo que vos me estás reclamando'. Por el otro lado, Nicole dice 'desde que nos separamos y hace 3 años no cumpliste con el régimen que te había obligado la Justicia'", concluyó Carlos Monti.

fabian cubero nicole neumann.jpg

Nicole Neumann encontró refugio en un importante familiar tras el conflicto con su hija Indiana

Los últimos días de Nicole Neumann fueron muy revolucionados. Si bien vivió un momento increíble al casarse con Manu Urcera en Neuquén, también tuvo que afrontar la ausencia de su hija Indiana en un día tan importante como ese.

Actualmente, queda la cuenta regresiva para la gran fiesta que será el 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz. En medio de los últimos detalles y los nervios que todo salga bien, Nicole se mostró muy contenta y contenida por la llegada al país de un importante miembro de su familia.

Nicole Neumann y su papá

"Llegó papá", escribió en sus historias y compartió una foto de ambos abrazados y sonrientes. Lo cierto, es que su padre, Bernd Unterüberbacher, vive en Suecia junto a su esposa y otra de sus hijas. Si bien por ese motivo no tienen encuentros tan frecuentes, la boda de Nicole no podía pasarse por alto.

Además, en otras de las postales que publicó junto a su padre, se puede ver a también a su esposo, Manu Urcera, y a su hermana Geraldine.

Como si eso fuera poco, para cerrar con el conmovedor reencuentro, la modelo sumó a sus historias una de las clásicas reflexiones que suele compartir. "Somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer", replicó.