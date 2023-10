La grave y nueva denuncia de Fabián Cubero a Nicole Neumann que reaviva la interminable guerra

Este dato se da también en medio de que trascendió que Allegra estaría intentando seguir los pasos de su hermana Indiana y también mudarse a la casa donde su papá vive con Mica Viciconte.

La estafa procesal se trata de un delito de tipo penal que supone la manipulación o creación de pruebas falsas para torcer una proceso judicial.

En este sentido, Fabián Cubero está convencido de que Nicole habría creado o manipulado algunas de las pruebas presentadas en los juicios que mantienen con la clara intención de perjudicarlo.

En tanto, Cinthia Fernández destacó a Cubero como padre: "Cubero soy yo, es un tipo que se hace cargo como padre, es un padrazo, no todos los tipos. A mí no me sucedió".

"Tiene a su hija viviendo con él y eso en la Justicia se traslada a plata. Ahora Allegra se quiere mudar con él, entonces hay algo que no suena", añadió la panelista.

Y remarcó: "El audio de Indiana es muy fuerte. Hay un trato muy feo de la pareja de Nicole, la propia hija quiso denunciar, nadie la obliga. Hay que escuchar a los chicos".

"Otra de las denuncias que va a haber es ponerles la cautelar a la parte de Nicole", finalizó contundente Cinthia Fernández .

nicole neumann.jpg

Nicole Neumann mostró imágenes íntimas de la fiesta de 15 que le hizo a Indiana Cubero

A pesar de las muchas idas y vueltas, las peleas y los dimes y diretes, finalmente este fin de semana Nicole Neumann le festejó los 15 años a su hija Indiana Cubero, quien no vive con ella desde hace casi un año ya tras una profunda discusión que sólo ellas saben cuál es el verdadero motivo.

Lo cierto es que más allá de no haber querido hablar de los preparativos a lo largo de estas semanas, en las últimas horas Nicole mostró desde sus historias virtuales de Instagram gran parte del festejo al aire libre que le preparó a su hija mayor para homenajearla y, de alguna manera, sellar el comienzo de la recomposición de la relación madre e hija.

Nicole NEumann con Indiana y flia festejo 15 años .jpg

A juzgar por los hechos, tras los largos meses de distancia que la adolescente le puso a su madre, la situación cambió radicalmente la semana pasada precisamente cuando Nicole fue a buscar a Indiana al colegio precisamente el día de su cumpleaños para almorzar juntas el miércoles pasado.

Y si bien muchos descreían que la jurado de Los 8 escalones, El Trece, fuese a poder recomponer la relación con su hija y celebrar junto a ella sus 15 años, sin hacer declaraciones explosivas de ninguna clase Nicole se limitó a postear fotos y videos del festejo en el que Indiana sopló las velitas junto al ala materna de la familia, tras la promocionada fiesta paterna desde hace varias semanas.