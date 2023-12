Los increíbles looks de los famosos invitados a la boda de Nicole Neumann y Manuel Urcera

Para este evento tan especial, Primicias Ya estuvo presente durante la llegada algunas figuras del medio y capturó los increíbles looks que cada uno de ellos eligió.

Entre los invitados de renombre, se encuentran Guido Kaczka, el Pelado López, Flavio Mendoza, Lizy Tagliani, Carolina Oltra, Soledad Solaro, Robertito Funes, Benito Fernández, entre otros.

looks boda de Nicole Neumann y Manu Urcera

El famoso que Nicole Neumann casi baja de su boda con Manu Urcera por filtrar la tarjeta de invitación

En las últimas horas, en el ciclo A la Barbarossa, Telefe, se dio a conocer la tarjeta de invitación a la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera que contaba con un polémico detalle: se sugería no asistir con menores de edad.

“Recomendaciones importantes. Por favor llevar DNI para el ingreso del casamiento. Es una fiesta de adultos, rogamos concurrir sin niños”, se detalló en la invitación.

Lo cierto es que justo el mismo día del casamiento, Karina Iavícoli contó en Intrusos, América Tv, del fuerte enojo de la modelo con el famoso que filtró la invitación y que eso puso en serio riesgo su presencia en la lista de invitados.

"Pía Shaw mostró la invitación y como la tenía nadie, Nicoleta le hizo zoom a la tarjeta porque tenía un número y era el 223. Entonces, cuando fueron a la lista se dieron cuenta que Robertito Funes Ugarte quien la filtró", indicó la periodista.

Y agregó contundente: "Lo llamó (Nicole a Robertito) y le dijo: 'No me gusta lo que hiciste, no vayas al casamiento porque te acaba de desinvitar'".

A los segundos, Laura Ubfal contó que efectivamente Nicole se enojó mucho con Robertito pero que finalmente desistió de sacarlo de la nómina de invitados del evento.

"Chicos paren, paren, está yendo al casamiento Roberto Funes. Vos tenías buena data Karina, tenías razón. Se enojó Nicole, es verdad, porque pusieron el mapa. Él pidió que no muestren eso. Va Rober", indicó la panelista.