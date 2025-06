Los inesperados cambios de look de Edith Hermida en los 15 de su hija que dieron que hablar

Amparo también abrió una cuenta de Instagram exclusiva para compartir tanto los preparativos como todos los momentos de su gran noche, que quedará para siempre en el recuerdo de todos los presentes.

Edith Hermida faltó Bendita por un preocupante problema de salud

Días atrás, llamó la atención la ausencia de Edith Hermida en el panel de Bendita, ciclo que conduce Beto Casella en las noches de El Nueve. Su falta no pasó desapercibida entre los televidentes, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse qué había sucedido con la querida periodista. Finalmente, fue la propia Edith quien salió a aclarar la situación y explicar que debió ausentarse por un problema de salud que encendió las alarmas y generó preocupación.

"Tuve un susto grande. Esta mañana estaba en la radio y empecé a sentir un dolor fuerte en el pecho, la famosa pata de elefante. Fuerte como nunca había sentido. Me asusté, hablé con los productores y me fui al Instituto del Diagnóstico", relató Edith Hermida a través de su cuenta de Instagram, detallando la inesperada situación que atravesó.

Una vez en el centro médico, Edith ingresó por guardia y fue sometida a una batería completa de estudios con el objetivo de descartar un cuadro cardíaco. La prioridad de los profesionales fue determinar si se trataba de un infarto, dado lo intenso del malestar que experimentó. Mientras aguardaba los resultados, la periodista estuvo acompañada por el personal médico y recibió la contención necesaria para manejar el momento con tranquilidad.

"Me hicieron todo el protocolo, me controlaron la presión y estaba todo bien. Tuve un reflujo gástrico que fue lo que me provocó ese dolor en el pecho", explicó Edith Hermida con alivio, luego de recibir el diagnóstico que descartaba cualquier peligro mayor para su salud.

Tras confirmarse que no se trataba de nada grave, los médicos le administraron medicación por vía endovenosa para calmar los síntomas y le indicaron reposo absoluto para recuperarse completamente. "Es por eso que no voy a estar esta noche en Bendita", concluyó la periodista, enviando un mensaje de tranquilidad a sus fieles seguidores y colegas, y agradeciendo las muestras de cariño recibidas durante esos momentos de incertidumbre.