Flor de la V arremetió contra Telefe por el comentario de Malvina en Survivor: "No lo debería haber pasado"

"El canal lo podría haber evitado porque esto va grabado. Esto no es una opinión, es discriminación y un mensaje de odio. Que después no digan 'la gente se expresa como quiere', eso no es libertad de expresión", siguió Flor.

Más adelante, la conductora remarcó: "El canal no lo debería haber pasado. Existe la violencia hacia nuestras identidades y se multiplicó en el último tiempo, entonces creo que no contribuye".

"Al canal de la familia, como se hizo llamar durante toda la vida, que tiene conductoras y panelistas trans, no le suma. No le aportaba absolutamente nada al programa un comentario como este que fue grabado hace un año", cerró la actriz.

El repudiable comentario de Malvina sobre la identidad sexual de Inés en Survivor Expedición Robinson

En medio de un desafío en Survivor Expedición Robinson (Telefe), la participante Malvina Ramírez hizo un repudiable comentario sobre la identidad sexual de Inés Lucero.

Resulta que ambos campamentos tuvieron que armar un rompecabezas y para hacerlo debían trasladar las piezas que estaban flotando en el mar.

La directora de escuela rural, de 51 años, entonces comentó sobre la jugadora trans: "Los chicos decían ‘las chicas llevaban de a uno’. La chica que es trans, Inés, y bueno... es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene la fuerza de un hombre, de un varón".

Y agregó polémica: "Si yo me visto de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer por más que me las dé de hombrecito. Es una realidad”.

Inés Lucero tiene 30 años, es de Río Grande, Tierra del Fuego, pero vive en el barrio porteño de Recoleta. Durante su presentación dentro del reality, dijo: “En Buenos Aires me fui dando cuenta de que no era yo.