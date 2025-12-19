Wanda Nara compartió el video más íntimo junto a su novio Martín Migueles en la cama

"Airbag +", expresó la ex de Mauro Icardi junto a un corazón color rojo para acompañar el video con su novio durmiendo en la cama a su lado y donde se lo ve tapado con una sábana color blanco y la ropa interior en negro.

La tremenda reacción de Wanda Nara ante la inesperada noticia por sus hijas en la previa a la Navidad que le cambió todos los planes

En la mañana del jueves, Wanda Nara recibió un duro e inesperado golpe en la previa a las fiestas de año, ya que el juez Adrián Hagopian resolvió que sus hijas pasen la Navidad junto a su papá Mauro Icardi y la novia, la China Suárez.

Esta resolución por parte de la Justicia tomó por total sorpresa a Wanda y la golpeó de inmediato, según detallaron Tatiana Schapiro y Guido Záffora en el ciclo DDM (América TV).

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se enteró de esto en plena grabación, la cual debió pararse por unos minutos, y se quebró visiblemente afectada por la situación.

Esta reacción también habría estado vinculada a que ya tenía organizado qué hacer en las fiestas junto a su pareja, Martín Migueles, que incluía un viaje a Punta del Este.

“Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de dicimbre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”, comentó Tatiana Schapiro.

Por su parte, Guido Záffora sumó: “Me dicen de Masterchef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó ‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’" .

El panelista comentó el estado de total angustia que tenía la animadora al enterarse de esta resolución de la Justicia en favor de su ex para la Navidad.

"Ataque de llanto de Wanda Nara. Lloró mucho. Los que estaban ahí lo vieron. Se fue a su camarín. Está desarmada, se angustió mucho. Fue frente a todos", indicó.

Y en esa línea sumó cómo la complicó esta noticia a su organización previa y que pone en duda su festejo de noche buena: “Wanda había pedido pasar la Navidad con sus hijas porque se iba a Punta del Este con Martín Migueles, tenía todo armado para el 24 y 25, y ahora le cambiaron todos los planes”.