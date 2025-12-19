Maxi El Brother apuntó como nunca contra L-Gante y su entorno: "Soy antidroga y..."

Ahí Moria Casán le preguntó sin vueltas: "¿Y qué le decís a los que decían que lo mantenías drogado?". Maxi no dudó en su respuesta y explicó: “La gente que me conoce sabe que yo soy... Ese es uno de los problemas también, que yo soy antidroga, soy el cortamambo del grupo".

A lo cual el periodista Gustavo Méndez aseguró dando fe de sus dichos: "Nunca lo vi tomar alcohol, eh. Mirá que he vivido muchos shows”.

Y en cuanto a la situación económica de L-Gante, Maxi el Brother remarcó: "Lo único que le hemos manejado en el último tiempo, que es a la rendición de cuentas, es el dinero que llegó a la productora del sello discográfico. Lo de los shows era semana a semana que se terminaba un tour y se iba liquidando”.

Maxi El Brother furioso con Nicolás Payarola en medio del escándalo con L-Gante

Maxi El Brother habló en Intrusos (América Tv) y después de mucho tiempo se refirió a la ruptura laboral con L-Gante habría estado la maniobra de Nicolás Payarola, hoy detenido acusado de varios casos de estafa.

“Yo sabía que todo esto lo estaba armando Nicolás para quedarse con el contrato de Elian y poder hacer todo lo que salió a la luz ahora”, apuntó el ex manager de Elian Valenzuela.

A lo que Adrián Pallares le preguntó: "¿Vos te quedaste con una plata que es de Elian? Porque eso es lo que él reclama". Y Maxi El Brother aclaró: "No, yo no me quedé con ningún dinero. Todo el dinero se se rindió, siempre se rendía después de cada gira, de cada show o cuando se cobraba algún sponsor, siempre se rindió ese dinero".

"Cosas de él a nombre mío no hay nada, sí creo que hay un auto que estamos haciendo la transferencia con su hermano, con Yamil, que creo que se lo regaló a él", agregó.

Y contó sobre una vivienda en medio de la polémica: "Lo de la casa es una inversión que yo estaba haciendo, queda al lado de la mía, yo tenía dos lotes hace un tiempo, después pensé a construir, hice esos planes de llave en mano que te dan a pagar en cuotas. Yo lo tomé como una inversión para no gastarme la plata en otra cosa".

"Y cuando Elian la vio, le dije: 'Si te gusta la casa, sé que es en Canning, no es en Rodríguez, donde a vos te gustaría vivir'. Y me dice: 'Sí, me gusta, lo hablamos'. Yo le dije: 'Dale, si te la querés quedar, me la vas pagando como puedas, vamos a estar trabajando juntos y la casa está al lado de la mía, a una calle'. Fue una promesa mía de una charla de nosotros. Le dije: 'Cuando la termine de hacer, la termine de pagar, te la doy, te venís acá, estamos juntos más cerca y me la pagás como podés'.Lo que le di fue una facilidad. Él nunca me dio dinero", concluyó.