Los motivos por los que Tini Stoessel no irá a Qatar, pero su hermano ya llegó al país árabe

Todo esto se da en medio de los rumores de crisis de la ex Violetta con Rodrigo de Paul, que -aunque ellos lo desmienten- muchos aseguran que el vínculo está terminado y que lo confirmarían a fines de diciembre, tras la final de la competición.

Sin embargo, en Doha ya está Francisco Stoessel que mantiene un gran vínculo con el jugador del Atlético Madrid. El joven partió rumbo a ese país no para alentar a su cuñado sino para organizar algunas fiestas como DJ, según informaron en Socios del espectáculo, El Trece.

Embed

Inesperadamente, Tini Stoessel habló de su crisis con Rodrigo de Paul en pleno show

Desde hace semanas sobrevuela la versión de una importante crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que, tal parece, tarde o temprano terminaría confirmándose la ruptura. A esto también se suman los insistentes rumores de acercamiento del futbolista a su ex, Camila Homs, y madre de sus hijos Francesca y Bautista.

En tanto, ahora se suma un nuevo indicio del final de la historia de amor de la cantante y el deportista, que en honor a la verdad hay que recordar que el romance comenzó con el pie izquierdo y en medio de un escándalo de magnitudes porque Rodrigo de Paul todavía estaba junto a la modelo y con Bautista recién nacido.

Lo cierto es que anoche, desde su recital en Córdoba, Tini Stoessel habló del tema a lo largo del show, aunque sin mencionar puntualmente al futbolista.

De esta manera, según compartió la cuenta de Instagram Gossipeame, se la ve a Tini desde el escenario cordobés deslizar, mientras anunciaba su próxima canción: “Ustedes saben que me gusta escuchar música con la que me siento identificada y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así…”.

“Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso”, concluyó una melancólica Tini Stoessel antes de seguir con el show. A buen entendedor...