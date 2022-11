Inesperadamente, Tini Stoessel habló de su crisis con Rodrigo de Paul en pleno show

Lo cierto es que anoche, desde su recital en Córdoba, Tini Stoessel habló del tema a lo largo del show, aunque sin mencionar puntualmente al futbolista.

Tini Stoesse habla de crisis - Captura Gossipeame.jpg

De esta manera, según compartió la cuenta de Instagram Gossipeame, se la ve a Tini desde el escenario cordobés deslizar, mientras anunciaba su próxima canción: “Ustedes saben que me gusta escuchar música con la que me siento identificada y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así…”.

“Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso”, concluyó una melancólica Tini Stoessel antes de seguir con el show. A buen entendedor...

La fuerte confesión de Tini Stoessel que pone en duda su relación con Rodrigo De Paul

Los rumores de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul pisan fuerte desde hace semanas, sobre todo luego del comentario que la propia cantante realizó en uno de sus conciertos durante el mes de octubre y llamó la atención de todos, alimentando cada vez más los fuertes rumores de crisis entre ambos.

"Levanten la mano los que venimos "medio medio" en el amor"... pidió ella. Y al advertir que no muchos respondían con ese gesto, replicó: "Ah, que bien, bueno... los que venimos "medio medio" somos de carne y hueso".

tini stoessel separación de paul.jpg

“Bueno, esta canción es por ustedes, los que venimos medio medio, y los que en algún momento se sintieron identificados con esta canción", dijo la artista y su frase fue capturada por los espectadores.

Si bien la pareja hace poco enfrentó los rumores con un viaje a Madrid, algunos afirman que sería todo una pantalla, y están esperando que finalice el Mundial de Qatar 2022 para anunciar la ruptura.

Lo cierto es que mucha gente del entorno de Tini, sobre todo su madre, tiene miedo que a la Argentina no le vaya tan bien como se espera, y el público culpe a la la cantante por el mal desempeño de Rodrigo De Paul.