Los nuevos e impactantes videos con la secuencia del robo que complican a Morena Rial

En el programa Desayuno Americano, América TV, se mostró la secuencia de cámaras de seguridad de la zona donde se ve cómo fue el accionar de Morena Rial, quien manejaba el auto, y sus otros cómplices antes del robo, que complican su situación procesal.

Los videos son de las distintas cámaras que la Justicia investigó de la zona de Villa Adelina el día en que sucede el robo en la vivienda, según explicó en detalle el periodista Carlos Salerno.

En un momento, antes de ocurrir el hecho, se ve como Morena se baja del auto que conducía junto a una amiga llamada Luna, que está prófuga, y se cruzan de casualidad con un móvil policial que estacionó en la estación de servicio.

"¿Vos sos More Rial?", la reconoce la mujer policía cuando se la cruza. A lo que ella responde: "Sí, ¿todo bien amor?". Luego se daría el robo a la casa en la que Morena Rial estacionó a metros de la casa de las víctimas junto a la compañía de su amiga.

La amiga de Morena Rial que cuidaba a Amadeo cuando la detuvieron reveló qué le dijo a Jorge Rial

Morena Rial fue detenida en un hotel porteño luego de la investigación policial que la involucra en el robo a una casa en Villa Adelina ocurrido el 18 de enero cuando la familia se encontraba en la costa.

Mientras se define su situación procesal, quien habló por primera vez fue su mejor amiga Virginia Monteros, que contuvo a su bebé Amadeo cuando la detuvieron.

"Hace varios años soy amiga de ella. Yo la conozco y como amiga siempre fue la misma. Vamos a comer, nos juntamos y voy a ver al nene", reconoció sobre su vínculo con la hija de Jorge Rial.

Explicó que "nunca se dio cuenta de todo esto que está pasando" y señaló: “Yo me quedé con Amadeo justamente esa noche porque estaba conmigo cuando More va a comprar”.

“Cuando pasó la situación de una orden de detención, yo lo llamo a Jorge y le digo: ‘Jorge, mirá, pasó esto y Amadeo está conmigo’", indicó la joven sobre la comunicación que tuvo de inmediato con el conductor ante la gravedad de la situación.

"Y al otro día Jorge me dijo que él se iba a hacer cargo de Amadeo, así que con lo cual me pareció lo más correcto, porque aparte Amadeo necesita atención médica, cosas que yo, más allá como amiga, no me puedo presentar a un médico y decir: atendeme al nene”, detalló Virginia.

En cuanto a la actual situación económica de Morena Rial, su amiga explicó que ella la ayudaba a manejar las redes sociales y publicidades: "Es bastante complejo los gastos más cuando no tenés nada fijo. Ella pagaba por día su casa".

Luego, Virginia apuntó contra el entorno de la joven: “Ella tiene, como todos saben, tiene amigos que a nosotros no nos agradan con los cuales tomamos mucha distancia" y remarcó "esperar a ver qué dice la Justicia".

Sobre cómo repercute la detención, señaló: "Es un impacto, cambia tu vida para siempre, nadie está preparado. Morena fue de muchos extremos y no límites claros y al no tener límites claros cualquier persona toma decisiones no tan acertadas. Desconoces los límites".