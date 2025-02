La amiga de Morena Rial que cuidaba a Amadeo cuando la detuvieron reveló qué le dijo a Jorge Rial

"Hace varios años soy amiga de ella. Yo la conozco y como amiga siempre fue la misma. Vamos a comer, nos juntamos y voy a ver al nene", reconoció sobre su vínculo con la hija de Jorge Rial.

Explicó que "nunca se dio cuenta de todo esto que está pasando" y señaló: “Yo me quedé con Amadeo justamente esa noche porque estaba conmigo cuando More va a comprar”.

“Cuando pasó la situación de una orden de detención, yo lo llamo a Jorge y le digo: ‘Jorge, mirá, pasó esto y Amadeo está conmigo’", indicó la joven sobre la comunicación que tuvo de inmediato con el conductor ante la gravedad de la situación.

"Y al otro día Jorge me dijo que él se iba a hacer cargo de Amadeo, así que con lo cual me pareció lo más correcto, porque aparte Amadeo necesita atención médica, cosas que yo, más allá como amiga, no me puedo presentar a un médico y decir: atendeme al nene”, detalló Virginia.

En cuanto a la actual situación económica de Morena Rial, su amiga explicó que ella la ayudaba a manejar las redes sociales y publicidades: "Es bastante complejo los gastos más cuando no tenés nada fijo. Ella pagaba por día su casa".

Virginia apuntó contra el entorno de la joven: “Ella tiene, como todos saben, tiene amigos que a nosotros no nos agradan con los cuales tomamos mucha distancia" y remarcó "esperar a ver qué dice la Justicia".

Sobre cómo repercute la detención, señaló: "Es un impacto, cambia tu vida para siempre, nadie está preparado. Morena fue de muchos extremos y no límites claros y al no tener límites claros cualquier persona toma decisiones no tan acertadas. Desconoces los límites".

Los impactantes detalles de los videos de Morena Rial en el robo: "Muy activa"

El periodista de policiales Ignacio González Prieto pudo ver un adelanto de los videos que involucran a Morena Rial en el robo por el que fue detenida y dio impactantes detalles.

Primero comentó cuál es la grave situación judicial que enfrenta la joven: “Morena está imputada por robo por efracción y escalamiento. Esto es cuando vos rompes una puerta, ventana, levantas o expandís una reja y te metes de manera forzosa a una casa ejerciendo violencia y violando la propiedad privada”, explicó el periodista en el ciclo Mañanísima, El Trece.

“La modalidad que tenía esta banda era el tipo escruche. La banda estaba compuesta por cinco personas, tres hombres y dos mujeres, siendo una de ellas Morena y otra una amiga suya. En este momento está detenida Morena y uno de los varones, los otros están prófugos pero están identificados”, continuó el especialista.

En cuanto a la evidencia en la causa que llevaron a la detención de la hija del conductor, González Prieto señaló: “Después de la indagatoria se van a difundir los videos donde se ve la participación muy activa de Morena".

"Ella era como una especie de chofer de la banda y eso te transforma en coautor. La pena en expectativa es de tres a diez años de prisión”, marcó el periodista sobre el rol de Morena en el hecho.

"Es lo mismo al que entra a la vivienda. El coautor es exactamente lo mismo que el autor", apuntó. Y Estefi Berardi añadió: “A ella la complican los antecedentes”.

A lo que González Prieto sentenció: "Los antecedentes no, los videos que hay, es una película. A mí me mostraron material y después hay que ver cuando salgan en los medios. Es muy complicado".