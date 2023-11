Los picantes likes de Pampita en medio del conflicto con Yanina y Lola Latorre

Inmediatamente, se creo una fuerte polémica en redes por sus dichos y muchos seguidores de la modelo decidieron expresarse al respecto. La mayoría, optaron por dejarle comentarios a Pampita en sus redes sociales y la misma no se mostró indiferente.

"Siempre con luz propia, con eso se nace y no se compara", "Bellísima Pampi, sos única. Te envidian, por eso quieren ser como vos...la Lola no te llega ni a los talones", "Cada día mas hermosa Pampita! Brillando siempre con luz propia...lástima que quiera ser Lola Latorre", fueron algunos de los comentarios a los que la modelo le dio like.

Likes de Pampita sobre Lola Latorre

La extravagante cifra en dólares que habría cobrado Pampita para conducir los Martín Fierro Latino

Pampita conducirá los Martín Fierro Latino junto a El Pollo Álvarez este lunes en la ciudad de Miami, y en Socios del Espectáculo (El Trece) revelaron cuánto cobraría la modelo por hacer ese trabajo.

El presentador del programa, Rodrigo Lussich, le preguntó a Nancy Duré, quien se encuentra en la ciudad estadounidense: "¿Es cierto que Pampita cobra 30 mil dólares por ir hoy a conducir el Martín Fierro de Miami?"

"Es un número que se había manejado. No nos dicen concretamente cuánto le pagaron a cada uno", afirmó la panelista.

Y agregó Duré: "Sí sabemos que hay una persona, que es Ángel De Brito, que no llegó a arreglar el dinero que quería, por eso es que no iba a conducir".