Yanina Latorre destrozó a Pampita tras la devolución a su hija en el Bailando 2023: "Lola es fina de nacimiento"

“Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Martín Salwe, ni va a gar... a la pista”, dijo la panelista sobre la actitud de su hija en el programa y agregó: “Ahí hay un punto de quiebre donde ella es solamente baile, es muy educada. Entonces en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle”.

“Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó”, disparó polémica.

“Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor”, lanzó filosa. “Creo yo. Ustedes saben que digo verdades y las digo acá en el vivo para que después recorten y se lo manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad”, cerró.

Yanina Latorre fulminó a Dady Brieva por sus dichos contra Javier Milei: "Vas a perder la..."

Yanina Latorre apuntó fuerte contra Dady Brieva por expresar su preocupación ante la llegada de Javier Milei al poder.

Durante su programa radial, la panelista de LAM leyó las declaraciones del actor, donde afirmaba que "nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo" con el líder de La Libertad Avanza en el gobierno.

Frente a esto, Latorre respondió con contundencia, señalando que Brieva y otros vinculados al kirchnerismo podrían perder sus sueldos y la pauta del Estado.

A continuación, apuntó directo contra la familia del humorista. "Tu mujer -por Mariela Anchipi- que trabaja de panelista, que no tiene talento de nada y la tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista".

Además, afirmó que con la nueva administración se buscará recuperar los impuestos destinados a salud, educación y gasto público, en lugar de mantener salarios innecesarios por publicidad oficial.

"Todos los K son millonarios. Ustedes están por perderlo todo, los argentinos ya perdieron todo. ¿De qué estás hablando, Dady Brieva? ¿Qué vamos a perder? ¿Lo que no tenemos? Vos vas a perder el sueldo y la pauta del Estado", cerró de manera contundente.