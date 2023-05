Los picantes tuits de Ángel de Brito y Yanina Latorre sobre el supuesto romance de La China Suárez con un hombre mayor que ella

En su cuenta de Twitter, Ángel de Brito se hizo eco del descargo de La China. "¿De qué programa habla y quién era el de 60?", comentó el conductor de LAM en dicha red social.

"¿Cuál sería el problema de contar que alguien sale con una persona?", acotó Yanina Latorre en otra publicación. "Hoy contas bien como es #LAM", agregó el periodista. "Hoy no se pierdan #LAM. Tengo otra primicia", prometió la angelita.

El tremendo descargo de la China Suárez tras los dichos de Guillermo Coppola sobre su supuesto nuevo romance

Después de que Guillermo Coppola haya asegurado que la China Suárez está saliendo con un hombre mucho mayor que ella, la actriz de El hilo rojo hizo un fuerte descargo en sus redes.

La ex de Rusherking dijo que habló con el exrepresentante de futbolistas para que le dé una explicación por sus dichos. "Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su 'trabajo' para joderle la vida a otros", escribió la China Suárez en una de las historias de Instagram.

"¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire", agregó la joven en otra de las historias.

"Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mí vida sin conocerme. Y su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal'", detalló sobre el llamado que tuvo con Guillermo Coppola.

