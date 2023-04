Los Premios Platino 2023 se viven en América TV

Sebastian Yatra, protagonista musical de la 10° edición de los Premios Platino

En la gala también actuarán Carolina Gaitán, una de las presentadoras de la gala, Adrián Lastra, Alejandro Claveaux, Alicia Bánquez, Clara Alvarado, Laila Garin, Lucrecia, Mane de la Parra, Michel Brown y Reynaldo Pacheco, que prestarán su voz a los PLATINO para hacer un recorrido por las músicas de Iberoamérica

La artista española, Blanca Paloma, interpretará en el escenario de los PLATINO su tema EAEA, con el que competirá en el próximo Festival de Eurovisión

La 10° Edición de los Premios PLATINO se prepara para la gran fiesta del audiovisual iberoamericano con la mejor música de sus regiones. Y para su décima edición, los galardones contarán con Sebastián Yatra, el artista global de pop latino más importante de los últimos años. Los galardones también contarán con la colaboración de actores y actrices iberoamericanos versados en la canción, que representarán en el escenario de los premios, algunos de los más destacados fenómenos musicales de habla hispana y portuguesa, así como con la actuación de Blanca Paloma, candidata española para Eurovisión 2023.

Sebastián Yatra

LOS NOMINADOS A LOS 10° PREMIOS PLATINO

Las actrices nominadas en la categoría de Mejor Interpretación Femenina, categoría que cuenta con cinco finalistas en esta décima edición, son las chilenas Aline Küppenheim por 1976 y Antonia Zegers por El castigo, las españolas Laia Costa por Cinco lobitos y Laura Galán por Cerdita y la dominicana Magnolia Núñez por Carajita. Por su parte, los candidatos a Mejor Interpretación Masculina son el mexicano Daniel Giménez Cacho por BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, el español Luis Tosar por En los márgenes, y los argentinos Peter Lanzani y Ricardo Darín por Argentina, 1985.

A los premios a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto y Mejor Interpretación Femenina de Reparto optan, respectivamente, los argentinos Carlos Portaluppi y Norman Briski por Argentina, 1985 y los españoles Luis Zahera por As bestas y Ramón Barea por Cinco lobitos en la parte masculina, y la argentina Alejandra Flechner por Argentina, 1985, y las españolas Carmen Machi por Cerdita, Penélope Cruz por En los márgenes y Susi Sánchez por Cinco lobitos en el apartado femenino.

En las categorías televisivas, han sido nominadas a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental las ya nombradas El encargado, Iosi, el espía arrepentido, Noticia de un secuestro y Santa Evita. En el caso de la candidatura a Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, concurrirán Andrés Wood y Rodrigo García por Noticia de un secuestro, Daniel Burman por Iosi, el espía arrepentido, Leonardo Padrón por la producción colombiana Pálpito y Mariano Cohn y Gastón Duprat por El encargado.

Las candidatas al galardón a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie son la chilena Claudia Di Girolamo por 42 días en la oscuridad, la colombiana Cristina Umaña por Noticia de un secuestro, la argentina Natalia Oreiro por Santa Evita y la mexicana Paulina Gaitán por Belascoarán, mientras que los nominados a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie son el mexicano Daniel Giménez Cacho por Un extraño enemigo. T2, también nominado en las categorías interpretativas de cine, el argentino Guillermo Francella por El encargado, el argentino-español Juan Diego Botto por No me gusta conducir, y el colombiano Juan Pablo Raba por Noticia de un secuestro.

En la categoría a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie optan al Premio PLATINO el argentino Alejandro Awada por Iosi, el espía arrepentido, el mexicano Andrés Parra por Belascoarán, el español David Lorente por No me gusta conducir y el colombiano Rodrigo Celis por Noticia de un secuestro, mientras que a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie concurren la chilena Amparo Noguera por 42 días en la oscuridad, la española Leonor Watling por No me gusta conducir, la colombiana Majida Issa por Noticia de un secuestro y la española Verónica Echegui por Intimidad.

Argentina, 1985 encabeza las nominaciones de la 10° Edición de los Premios PLATINO con 14 nominaciones

La obra argentina dirigida por Santiago Mitre es la producción iberoamericana con mayor número de nominaciones, seguida por la película española As bestas, la cinta mexicana BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, el filme español Cinco lobitos y la serie colombiana Noticia de un secuestro, todas ellas con 6 .

Los intérpretes que optarán a los galardones por sus papeles cinematográficos son Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski, Peter Lanzani y Ricardo Darín por Argentina, 1985, Aline Küppenheim por 1976, Antonia Zegers por El castigo, Carmen Machi y Laura Galán por Cerdita, Daniel Giménez Cacho por BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, Laia Costa, Ramón Barea y Susi Sánchez por Cinco lobitos, Luis Tosar y Penélope Cruz por En los márgenes, Luis Zahera por As bestas y Magnolia Núñez por Carajita.

En el apartado televisivo, los finalistas son Guillermo Francella por El encargado, Alejandro Awada por Iosi, el espía arrepentido,, Natalia Oreiro por Santa Evita, Amparo Noguera y Claudia Di Girolamo por 42 días en la oscuridad, Andrés Parra y Paulina Gaitán por Belascoarán, Cristina Umaña, Juan Pablo Raba, Majida Issa y Rodrigo Celis por Noticia de un secuestro, Daniel Giménez Cacho por Un extraño enemigo. T2, David Lorente, Juan Diego Botto y Leonor Watling por No me gusta conducir y Verónica Echegui por Intimidad.