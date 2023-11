Lourdes Sánchez cruzó a Cinthia Fernández por el picante comentario sobre su coreo en el Bailando 2023

"Me encanta lo que hizo Lourdes.... al fin lo dejan hacer. Hace años quise hacerlo... pedí, pedí y jamás me dejaron. Me dijeron que sería desventaja para los demás. Siempre dije lo pago yo o tengo canje, pero contestaban que no era justo para el resto. Lo loco es que hoy se lo dejen hacer a Lourdes. Se ve que al final cambiaron de idea. Bien por el show porque esto suma. Lástima no haber tenido la misma suerte en la autorización", escribió la ex de Matías Defederico.

Este miércoles, Lourdes Sánchez estuvo en el piso de Intrusos (América) y le contestó a Cinthia. "Este es Bailando donde la producción abre el abanico para todos. Vos podes traerte una tarima, pero la conseguís vos, buscas un flete y lo que sea necesario", explicó la bailarina.

"Juli Castro hizo una coreo divina. Tenía un andamio, pero... ¡era un andamio de edificio! Le pregunté y me dijo: 'lo conseguí porque mi papá tiene una productora'. Hay cosas que te las fabrican en el Bailando y otras que dependen de uno", ejemplificó.

Finalmente, la figura del programa de Marcelo Tinelli reveló que logró sumar el mapping a su coreo por un acuerdo que hizo con el proveedor de ese despliegue técnico. "Quise mostrar algo lindo, distinto, porque ya me conocen bailando. El mapping salía un millón de pesos alquilarlo. Ofrecí mis redes para promocionarlos y después mencionarlos en el programa. Quedaron felices", cerró.

Milett Figueroa reveló el talento oculto de Marcelo Tinelli en el Bailando 2023: "Nunca había probado..."

Este martes, en el Bailando 2023 (América TV), Milett Figueroa participó de El streaming del Bailando y expuso el talento oculto del conductor Marcelo Tinelli.

"Dice que le estuviste haciendo pastalinda", lanzó Cris Vanadía, el conductor del programa de streaming. "Pasta rica", lo corrigió la peruana. "Cociné, cociné, totalmente", admitió Marcelo. "¿Este finde?", le preguntó Vanadía. "Sí. Ha probado la comida mía, la carne mía, probó la pasta mía. Probó todo lo mío", le dijo el presentador del ciclo.

"¿Cuál es la mejor salsa de Marce?", le preguntaron. "Todas las salsas", contestó la modelo. "Puede hablar de las virtudes del chef", le dijo Marcelo a Milett."Tan rica pasta nunca había probado ni la salsa pomodoro", reveló la participante del certamen del baile.

Ahí, la jurado Moria Casán quiso saber cuál era la técnica de Marcelo para verificar la cocción de los fideos. "¿Usted hace la prueba del fideo a la pared? ¿Qué pasó con esa tirada?". "No, nunca tiro el fideo a la pared", aseguró Tinelli.