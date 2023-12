Lourdes Sánchez rompió en llanto al hablar de las críticas en el Bailando 2023: "Me subestiman"

"Hablan desde lugar donde me subestiman, no me creen capaz de poder armar semejante puesta, y son cosas me consigo yo, que están al alcance de todos. Hablan de una mega producción y son cosas que están ahí. Los privilegiados para mi son la producción, 0 pesos les genero, todo me lo consigo yo, pongo de mi plata", explicó Lourdes.

En eso, Aníbal, que se encontraba como panelista, decidió darle su apoyo y expresó: "Yo la conozco hace muchos años y sé perfectamente cuál es su trayectoria. Es una artista que desde el primer día que debutó con Ibáñez explotó y a partir de ahí hizo un motón de Bailando. Se preocupa, piensa, invierte, porque de eso se trata".

"Vos para ser artista tenes que invertir tu propia plata y me parece qué hay que cortar con este circo de qué todo el tiempo hay que darle. Si no te gusta, llora en el campito. La señora hace años que baila de primera, tiene la mejor coreógrafa que produce, piensa y compagina música con pantalla. Ya está, se terminó el problema, esto se llama talento”, concluyó y emocionó a Lourdes hasta las lágrimas.

El insólito robo que sufrió Lourdes Sánchez: "¿Para qué?"

Lourdes Sánchez sufrió un particular robo en su casa y contó lo sucedido a través de un video que subió a sus historias de Instagram.

La participante del Bailando 2023, América Tv, explicó que al llegar a su casa donde vive junto a su hijo Valentín y su pareja el Chato Prada se dio cuenta que se habían llevado el caño de cobre que conecta el gas de la calle con el de su casa.

"Si algo le faltaba a este día es que me robaran", contó la bailarina muy sorprendida y lamentándose por el episodio de inseguridad en el video.

Y detalló: "No van a creer qué fue lo que me robaron. Me robaron el cobre que conecta el gas con la casa, eso. Estoy sin agua caliente, estoy sin gas".

Muy molesta por que le roben ese elemento que la deja sin gas en su domicilio, Lourdes Sánchez cerró: "No saben qué robar, cualquier cosa ya roban. ¿Para qué un cañito así de cobre? (haciendo un gesto de pequeño con sus manos)".

Cabe recordar que hace un tiempo el material de cobre es buscado por los delincuentes para luego venderlo y ahora fue Lourdes quien fue víctima de este episodio.