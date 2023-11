Lourdes Sánchez lanzó una frase picante cuando le nombraron a Luciano Castro, tras su pelea con Flor Vigna

“Lucho dijo que antes de la pandemia Lourdes estaba tiroteando. Me dijeron muchos affaires de Lourdes. Ella estuvo con mucha gente”, completó Vigna.

El viernes, en el piso de LAM, Lourdes Sánchez reavivó la polémica con Flor Vigna. La bailarina lanzó una frase letal, refiriéndose a los dichos de la ex Combate en la pista del Bailando 2023.

Sabrina Rojas, que también estaba en el programa, habló sobre la controvertido video que Flor Vigna subió a sus redes, donde Luciano está con su mano en una zona íntima de ella.

“Está bueno que Flor piense que hay dos niños. Hay una nena de 10 años. No está bueno que lo vea a su papá metiendo las manos en las partes íntimas”, manifestó la actriz.

Rojas responsabilizó directamente a Flor Vigna porque explicó que Luciano no había visto el posteo. “Yo no creo que ella se haya equivocado al subirla. Luciano se entera más tarde. Él ni siquiera tiene el Instagram abierto en su teléfono”, acotó.

“Ah, yo pensé que era re chusma”, retrucó Lourdes, irónica, en alusión a las palabras de la ex Combate en la pista del Bailando 2023, cuando apuntó a la pareja de El Chato Prada por haber dicho que Luciano era su permitido.

Marixa Balli estalló de furia contra Lourdes Sánchez por la salsa de a tres: "Un poquito de respeto"

El jueves, en LAM (América TV), Marixa Balli estalló de furia contra Lourdes Sánchez luego de que la haya "limpiado" de la salsa de a tres.

La panelista, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, contó que había aceptado bailar con la correntina para el Bailando 2023. Sin embargo, de un día para otro, la mujer de El Chato Prada eligió cambiarla por Fátima Florez.

"Que quede claro, antes que continúes, que yo le contesté porque ella consigue mi teléfono particular, le contesto, le digo sí, no tengo ningún problema", aclaró Marixa. "Bueno, no sé por qué dijo decidió cambiar", lanzó Ángel.

Ahí, Yanina Latorre arrojó: "Dijo que vos no querías ir al piso". La morocha enojada disparó: "No mientas, Lourdes. Te lo pido por favor, porque estoy atragantada con lo que hiciste. Un poquito de respeto". Y agregó: "Principalmente antes que artista, panelista, soy una persona educada y muy respetuosa con el otro".