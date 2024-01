Lucas Benvenuto comparó la tablet de Natacha Jaitt con la lista de Jeffrey Epstein y tiró una bomba

“Epstein y Natacha Jaitt son tendencia al mismo tiempo en la Argentina... ¿Qué decir? La doble moral que manejamos en nuestro país no tiene límites. Mientras se horrorizan por unos, adoran a otros. Y ni hablar de los famosos con poder. Yo puedo dormir todas las noches en paz, ¿vos?”, arrojó en una historia de Instagram.

Luego, comentó: “Los nombres que faltan no los voy a dar yo. Es cuestión de tiempo para que todos los sepamos”. Entonces comparó el caso estadounidense con el argentino: “La tablet de Natacha equivale a la lista de Epstein en la Argentina”.

Lucas Benvenuto

Recordemos que Natacha murió el 23 de febrero de 2019, cuando se encontraba en el salón de fiestas Xanadú, del partido de Tigre, en una cena privada junto a otras cinco personas. Tiempo antes, había hecho denuncias públicas por presuntos abusos en Independiente y había asegurado que tenía material que respaldaba sus dichos.

“Respecto a esa tablet, la cual podría haberse expuesto con esta mujer en vida, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque extorsionaba a estos hdp con poder. ‘Si no me das esto, hablo’”, denunció Benvenuto. Y remarcó: “Conmigo la integridad de los niños no se negocia nunca”.

“No hay dinero alguno que te silencie por un ‘tiempo’. Si sabés algo lo denunciás. No esperás a que te dejen de pasar el sobre para hablar”, cerró Benvenuto.

Lucas Benvenuto

La lista secreta de Jeffrey Epstein: las duras sospechas sobre Bill Clinton y Stephen Hawking

El empresario y condenado por pedófilo Jeffrey Epstein murió en 2019, pero su caso sigue causando conmoción tras nuevas revelaciones que incluyen a poltícos y personalidades mundiales. Se desclasificaron archivos de la denuncia realizada por una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre.

Aparecen más de 150 nombres muy importantes, entre ellos, el expresidente norteamericano Bill Clinton, el multimillonario Bill Gates o el científico Stephen Hawking.

Algunos figuran como personas que "disfrutaron" de los favores del empresario condenado en 2008. Otros, como en el caso de Bill Gates, por ser objeto de chantajes.

La jueza Loretta Preska, que tuvo a cago una de las demandas contra el empresario, autorizó que se desclasifiquen esas declaraciones que ahora provocaron un escándalo.