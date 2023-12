Lucas Benvenuto disparó contra Carmen Barbieri que le dio su apoyo al aire a Jey Mammón

"Lucas siente que, al haber pasado lo que pasó, con una persona del medio, cada vez que esa persona está en el candelero, él siente que revive muchas cosas", advirtió el panelista.

Enseguida, Carmen lo cruzó y exclamó: "El debut de Jey Mammon... un éxito. La gente está con él, lo aplaude de pie y va a verlo, se llena del teatro". Además, la conductora le preguntó a Ricardo Canaletti por su causa de Benvenuto contra Jey: "¿Qué dijo la Justicia?".

"La Justicia dijo que esto está prescribió. Es un tema histórico, no jurídico", acotó el experto en policiales. "Es el diario de ayer... ya está. La Justicia habló", retrucó la figura de El Trece.

En sus historias en Instagram, Benvenuto apuntó contra Carmen: "Estaría muy bueno decirles a estas señoras que el tiempo no pasa para las personas que sufrieron un abuso. No está bien poner al abusador en el lugar de víctima y aplaudirlo como lo están haciendo".

El joven también disparó contra Canaletti. "El señor que estaba hablado fue una de las primeras personas en hacerme una entrevista, en el año 2021. Se jactó y decía que la prescripción no pasaba nunca para la víctima", sostuvo.

"No está bueno lo que estas personas dijeron. Son comunicadores que se están pasando de la raya y me están faltando el respeto, a mí y a todas las personas que pasamos por esto", agregó Benvenuto.

Al finalizar, el joven alentó a quienes hayan pasado por lo mismo que él a denunciar. "El mundo no está perdido. Tengamos en cuenta que son personas superficiales. No los escuches hablar. Si tenés que denunciar, ¡hacelo!", concluyó.

La tajante respuesta de Lucas Benvenuto sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Jey Mammon

En una nota con Empezar el día, Lucas Benvenuto, el joven que denunció públicamente a Jey Mammon por abuso sexual, se refirió al regreso del humorista a los escenarios, a meses de la enorme repercusión que su caso generó en los medios.

El muchacho mencionó que se enteró de la vuelta del cómico a Carlos Paz por allegados: "Me entero de estas cosas por la cantidad de personas que me escriben para mandarme las noticias y decirme que iban a prender fuego el teatro. Yo tuve que frenar un montón de cosas de este lado”.

Benvenuto advirtió que hay personas de su entorno que estaban muy enojadas por el regreso de Jey. “El escrache podría haber sido. Tuve que frenarlo porque no es la idea. Hay mucha gente que está enojada. O, mejor dicho, que está sufriendo, y no está bueno lo que están haciendo”, agregó.

Sobre la posibilidad de una charla o un acuerdo con el cómico para dejar todo en el pasado, el joven fue tajante: “Yo no tengo que hablar con él. Hace unos meses atrás dije que todo esto, en su momento, se hubiera resuelto con unas disculpas, pero nunca llegó ese perdón. Lo único que llegó es violencia hacia mí”.

Al finalizar, Benvenuto remarcó que no entiende cómo permitieron que Jey esté nuevamente arriba de un escenario. "Es súper duro y no está bueno que se ponga en lugar de víctima a los abusadores. Yo entiendo que necesitan trabajar, pero no así, no a este costo. No está bien. Porque de este lado casi me mato dos veces, mientras algunas personas juegan a la vuelta emotiva de…”, concluyó.